“É fácil suceder Marconi, porque ele é um construtor de alicerces”, afirma José Eliton

Ao comandar inauguração do Cead, governador afirma que Marconi “promoveu uma profunda mudança na mentalidade de Goiás para fundar uma nova política no Estado”

O governador José Eliton afirmou nesta quarta-feira, ao entregar o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), em Goiânia, que a unidade de saúde é mais um dos muitos frutos das gestões inovadoras implantadas pelo ex-governador Marconi Perillo no Estado, resultado da profunda mudança de mentalidade política que fundou uma nova política e transformou a administração no Estado. “É fácil suceder Marconi, porque ele é um construtor de alicerces”, disse José Eliton.

José Eliton afirmou que o Cead é mais uma obra fruto da “profunda mudança de mentalidade política, liderada por Marconi Perillo a partir de suas gestões, que implantou a nova política em Goiás”. “É uma honra sucedê-lo, Marconi Perillo. É uma honra e é fácil sucedê-lo, porque quem o sucesso encontra os alicerces preparados”, disse o governador. “Na saúde, por exemplo, quando as pessoas vão à rede estadual entendem o que é o resultado do esforço em fazer uma rede de excelência”, afirmou José Eliton, sobre o novo modelo de gestão implantado por Marconi.

Marconi agradeceu a José Eliton por ter dado prosseguimento ao projeto, executando a obra, resultado, observou, da união de esforços entre o Governo de Goiás, a Câmara de Goiânia, os profissionais de saúde e a comunidade para a construção e a implantação, em tempo recorde, do centro. “O Cead é fruto do engajamento de todos pela promoção de uma saúde de cada vez mais qualidade em Goiás”, disse Marconi, durante pronunciamento na inauguração do instituto, comandada pelo governador José Eliton (PSDB).

“Os vereadores de Goiânia estiveram comigo no início deste ano para apresentar o projeto de criação deste instituto, nós determinamos a realização das obras e o governador José Eliton atendeu ao pleito do secretário Leonardo Vilela (Saúde) e determinou a impltantação desta obra histórica, uma unidade de referência e excelência, realizada em tempo recorde”, disse Marconi, que parabenizou o vereador Jorge Kajuru pela iniciativa de propor de a criação da unidade especializada. “Deixamos nossas divergências de lado e fizemos mais essa obra em prol da saúde e do povo”, disse Marconi.

José Eliton e Marconi entregaram à população goiana o Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead), o primeiro no País, na manhã desta quarta-feira (27/6), na Avenida Anhanguera com a Alameda das Rosas, no Setor Aeroporto, em Goiânia. O Tesouro Estadual investiu R$ 1,5 milhão no Cead e arcará com mais R$ 400 mil mensais em custeio. O Cead ofertará serviços nas áreas de psicologia, fisioterapia, neurologia, enfermagem, serviço social, médica e nutricional, além de funcionar como um centro de pesquisa.

O vereador goianiense Jorge Kajuru, portador de diabetes, disse na inauguração que testemunhou que “essa data representa a maior alegria” de seus 57 anos de idade “como parlamentar e como cidadão, por “fazer parte dessa obra”. “O então governador Marconi Perillo e o governador José Eliton cumpriram sua palavra e realizaram o que a Prefeitura de Goiânia não fez. À época, Marconi autorizou e mandou fazer as obras do Centro em nome de um bem maior, a saúde pública, deixando nossas divergências políticas de lado”, disse Kajuru.

O acompanhamento integral no Cead impedirá que as complicações decorrentes do diabetes se agravem, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A previsão é que o centro realize cerca de 2 mil atendimentos por mês. Outro diferencial do Cead é a cozinha experimental, na qual os pacientes receberão orientações para o preparo de suas refeições. No Estado, o Ambulatório do Hospital Estadual Geral de Goiânia Dr. Alberto Rassi (HGG-AR) é a principal unidade de apoio aos diabéticos, ofertando cerca de mil vagas por mês para atendimento a pacientes com diabetes.