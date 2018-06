PIB de Goiás cresce acima da média Brasileira

Mais um indicador econômico comprova que a economia goiana tem crescido mais que a média brasileira. Informe técnico elaborado pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Econômicos (IMB), da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), mostra que o Produto Interno Bruto (PIB) de Goiás cresceu 1,8% no primeiro trimestre de 2018, diante de 1,2% no Brasil.

É o terceiro melhor indicador entre os oito Estados que divulgam seus dados sistematicamente, atrás apenas de São Paulo e Pernambuco.

A agropecuária, mais uma vez, foi a principal responsável pelo bom desempenho do Estado, com elevação de 4,3% no período, diante de uma retração de 2,6% no País. Houve crescimento também na indústria (1,8% em Goiás e 1,6% no Brasil) e no setor de serviços (1,8% em Goiás e 1,2% no Brasil).

A divulgação do PIB soma-se a outros dados positivos da economia goiana no primeiro semestre de 2018. Na semana passada, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, Goiás criou 29.220 novos postos de trabalho com carteira assinada, o sexto melhor desempenho no Brasil, atrás apenas de Estados das regiões Sul e Sudeste.