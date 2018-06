“Aprender + Total vai universalizar a Educação, em Goiás”, diz secretário

O secretário Estadual de Educação, Cultura e Esportes, Marcos das Neves, representou o governador José Eliton, no lançamento do programa Aprender + Total para redes municipais de educação. Após a apresentação do caderno de atividades, foi assinado um termo de intenção, entre Estado e municípios, para o planejamento e impressão dos cadernos visando o ano letivo de 2019.

O evento, realizado na tarde desta quinta-feira, 28, na UniAlfa, também contou com a presença da ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, do deputado estadual Virmondes Cruvinel, prefeitos e secretários municipais de Educação, além de integrantes da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce), que é a idealizadora e responsável pelo programa.

Na oportunidade, o secretário Marcos das Neves afirmou que oAprender + Total é um material pedagógico complementar que reforça os estudos de Português e Matemática, e já alcança toda a rede estadual de ensino. “Agora, será expandido para estudantes das escolas municipais, mediante adesão”, disse, ao garantir que Educação não se faz em curto prazo, “é um processo longo, que envolve várias gerações para que os ganhos se consolidem no tempo”.

O objetivo do Aprender +, que nasceu em 2015, de acordo com Marcos Neves, é universalizar o ensino em Goiás. “É um projeto de longo prazo, mas que já colhe seus primeiros resultados. Goiás que já vinha muito bem nas avaliações nacionais, em 2017 deu um salto que vai colocá-lo como o estado que tem o melhor sistema educacional público do Brasil”, destacou.

A ex-secretária de Educação Raquel Teixeira, que participou do processo de implantação do Aprender +, agradeceu o apoio dado pelo o ex-governador Marconi Perillo e pelo governador José Eliton. “O Aprender + é um projeto inovador, que visa criar redes de colaboração entre todas as escolas públicas de Goiás para desenvolver as habilidades e competências que os alunos precisam. O que estamos fazendo aqui é inovação educacional, que vai combater, além da dificuldade de aprendizagem, a desigualdade”, sublinhou.

Resultados positivos

O Aprender + Total consiste em um caderno de atividades de Português e Matemática. Desde o ano passado, professores e alunos da rede estadual recebem gratuitamente o material pedagógico complementar.

Inicialmente, o programa contemplava três séries dos ensinos Fundamental e Médio. Devido ao sucesso e qualidade do conteúdo, este ano o Aprender + Total passou a contemplar todas as séries.

A utilização do material em sala de aula já trouxe resultados positivos. A proficiência nas disciplinas abordadas pelo Aprender + melhorou significativamente entre alunos da rede estadual. Os dados foram identificados pelo Sistema de Avaliação Educacional de Goiás (Saego).

Diante dos resultados positivos, e entendendo que a qualidade na Educação é um processo contínuo e construído a várias mãos, o Governo de Goiás decidiu ser parceiro das prefeituras e oferecer o conteúdo gratuitamente.

Apesar de o Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) ser de responsabilidade do município, o governo estadual, por meio da Seduce, está elaborando todo o material pedagógico voltado para estes anos. Ao assinar o termo de intenção, o município parceiro passa a fazer parte do Aprender + Total. A adesão não acarretará nenhum ônus à prefeitura.

Todo o conteúdo pedagógico do caderno de atividades, bem como custos com impressão, é de responsabilidade do Estado. Caberá a cada município realizar o acompanhamento pedagógico e definir as estratégias de como melhor utilizar o material em sua rede de ensino.

Evolução

2016: Núcleo de Produção de Material Didático da Seduce iniciou a elaboração do Aprender +. O objetivo era criar uma ferramenta de apoio ao planejamento e à atividade de ensino e aprendizagem de Língua Portuguesa e Matemática, destinado a professores e alunos.

Fevereiro de 2017: Lançamento oficial do Aprender +, direcionado aos alunos e professores dos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. Foram distribuídos, ao longo do ano, 478 mil exemplares.

Maio de 2017: Surge a Caravana Aprender +. Seduce uniu o Aprender + e o Enem Express em uma caravana itinerante, com objetivo de promover e aprofundar o uso do material pedagógico, além de estimular boas práticas de estudo e oferecer dicas para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Em 2017, a Caravana Aprender + levou visitas pedagógicas e aulões para 203.900 alunos de 917 escolas em todos os municípios goianos, percorrendo mais de 52 mil quilômetros. Alunos dos 5º e 9º anos do Ensino fundamental e da 3º série do Ensino Médio foram contemplados com a iniciativa.

Março de 2018: Ampliação do Aprender +. Durante evento Goiás na Frente – Educação Inovadora, o então governador Marconi Perillo e a então secretária Raquel Teixeira anunciaram a ampliação do Aprender +.

Genuinamente goiano e principal legado pedagógico desta gestão, o caderno passou a abranger toda a rede de ensino, do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Até o fim do ano, serão distribuídos 1,7 milhão de exemplares.

Março de 2018: Caravana Aprender + edição 2018 começa a percorrer o Estado. Este ano, a expectativa é que sejam atendidas 429 unidades escolares, alcançando 450 mil alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio.