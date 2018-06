Daniel Vilela: “Sempre recebemos o apoio dos goianienses e buscamos retribuir à altura”

Ao receber título de cidadão goianiense da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (28), o deputado federal Daniel Vilela (MDB) afirmou que o governo de Goiás virou as costas para a capital do Estado e, durante seu discurso, se comprometeu a trabalhar para mudar esta realidade. Pré-candidato ao governo de Goiás, Daniel, que é natural de Jataí, disse que se for eleito governador, Goiânia será uma prioridade em sua gestão. “O MDB tem uma responsabilidade especial para com Goiânia. Sempre recebemos o apoio dos goianienses e buscamos retribuir à altura esta confiança. E eu particularmente, como presidente do partido e ex-vereador desta cidade, me cobro muito para entregar os resultados que a cidade merece. Agora, com este título, me cobrarei muito mais”, afirmou em discurso.

O autor do decreto legislativo que concedeu o título ao deputado foi o vereador Rodrigo Cirqueira (PROS). Participaram da solenidade o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, a primeira-dama Iris de Araújo, o ex-governador Maguito Vilela, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, o deputado estadual Wagner Siqueira e vereadores da base e da oposição. Em seu discurso, Cirqueira lembrou do trabalho desempenhado por Daniel como vereador da capital, deputado estadual e deputado federal e disse que o político tem uma trajetória consistente em benefício da cidade. “Daniel, você é um jovem que chegou muito longe e para mim é uma honra poder lhe prestar esta homenagem”, disse.

Como deputado federal, Daniel tem pautado o seu trabalho em conquistar recursos e benefícios para a população goianiense em diversas áreas estratégicas. “Não temos poupado esforços em cumprir nossa obrigação de trazer investimentos para a cidade. Conseguimos, ao lado da Prefeitura e de parceiros importantes aqui e no governo federal, destravar as obras do BRT. Será um marco na mobilidade urbana da nossa capital”, destacou.

Somente neste ano, Daniel também conseguiu a liberação de R$ 7 milhões em recursos para reparos na Marginal Botafogo, bem como a construção de duas praças da juventude. Destinou para a Universidade Federal de Goiás uma verba da ordem de R$ 500.000 para realizar o seu primeiro Hackathon, uma maratona tecnológica de desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas para a área da saúde.

“Desempenhamos este trabalho também para suprir a ausência do governo do Estado junto à nossa capital. Aliás, o governador esta semana assinou um convênio com a prefeitura para o prolongamento da avenida Leste-Oeste, mas não dá para esperar muito de um governo que não conseguiu entregar nem os caminhões de lixo prometidos em 2014. Pelo bem da nossa cidade, espero que desta vez cumpram o compromisso”, afirmou Daniel, completando em seguida. “Mas se não o fizerem, não tem problema. Nós vamos assumir o governo no ano que vem e vamos pagar esta obra e todas as outras que foram deixadas para trás nesses 20 anos. O desenvolvimento de Goiânia voltará a ser uma prioridade do poder público estadual”, garantiu, sendo muito aplaudido neste momento.

Daniel ainda lembrou que o descaso do governo pode ser observado não só em Goiânia, mas também nos demais municípios. “A verdade é que um governo que não tem compromisso nem com a capital do seu Estado, não tem compromisso com os demais municípios”, analisou, lembrando que Goiânia atende pessoas de todas as regiões de Goiás, nas mais diversas áreas. “Goiás precisa de um governo no qual a palavra empenhada tenha mais valor do que a fotografia para os jornais e o foguetório das promessas vazias. Um governo sem pirotecnia e focado nos resultados. Um governo que fala pouco e trabalha muito”, completou.

O pré-candidato destacou a figura do prefeito Iris Rezende e lembrou que os goianienses sempre recorrem a ele nos momentos de dificuldade enfrentados pela cidade. “Nos momentos de maior dificuldade, Goiânia sempre recorreu ao prefeito Iris e ele nunca titubeou em atender. Iris tem as condições políticas e a capacidade administrativa para promover, mais uma vez, os avanços que a cidade exige para garantir seu desenvolvimento nos próximos anos. E este trabalho já está em andamento”, disse, acrescentando que o prefeito emedebista tem seu apoio incondicional.

Futuro

Além de criticar o descaso do governo com Goiânia, o pré-candidato ainda transmitiu uma mensagem de renovação para o Estado. “É hora de promovermos uma nova mudança em Goiás. Mas, não adianta mudar por mudar. É preciso novas ideias, disposição para o trabalho, pessoas que pensem e tenham um plano de futuro que faça Goiás avançar de novo. Vamos colocar Goiás no século 21. Usar modernas ferramentas de tecnologia e inovação a serviço das pessoas, seja na segurança, na saúde e na prestação de serviços”, assegurou.

Daniel lembrou que a capital do Estado, idealizada e construída por Pedro Ludovico, acabou se tornando num divisor de águas para Goiás e colocou o Estado na liderança do desenvolvimento da região central do País. “Isto comprova que o povo e a história estão sempre ao lado daqueles que pensam grande e ousam enfrentar as forças do atraso.”

Daniel se comprometeu a governar através de uma gestão eficiente e responsável dos recursos públicos. “Vamos trabalhar com mais gestão e menos política. Fazer um governo baseado no mérito e na eficiência. Precisamos de um governo que se preocupe mais com o cidadão e menos com a próxima eleição”, afirmou. “Como eu disse antes, Goiânia nasceu moderna, vanguardista, e acredito que é daqui que vai partir essa nova mudança que tanto queremos ver irradiar pelo nosso estado. Podem contar comigo para esta missão” finalizou.