Famílias conhecem endereço no Jardim Cerrado X

Prefeitura de Goiânia, em parceria com a Caixa e Agência Goiana de Habitação (Agehab), fará na próxima quarta-feira, 04 de julho, no Hall de Convivência do Paço Municipal, sorteio de endereços das unidades habitacionais do Jardins do Cerrado X, região Oeste da Capital.

Para o sorteio, que é somente para às famílias que foram selecionadas e tiveram seus cadastros aprovados pela Caixa, os titulares dos imóveis devem apresentar documento de identificação com foto, entre eles, carteira de identidade, de trabalho ou carteira nacional de habilitação.

Ao todo serão sorteados os endereços de 1080 famílias selecionadas pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), e Agehab (responsável pela seleção de 30% do empreendimento).

Essa é uma das etapas finais do processo antes da entrega das chaves das unidades às famílias beneficiadas. Após o sorteio dos endereços, terá reunião para assinatura dos contratos e, em seguida, a vistoria das unidades habitacionais pelas famílias, ainda em data a ser definida pela Caixa. Após conclusão dessas etapas, haverá a entrega dos imóveis com previsão para o mês de julho.