Funcionários públicos serão nossos aliados, diz Ronaldo Caiado em Anápolis

Cidade natal do senador Ronaldo Caiado (Democratas), Anápolis sediou nesta quinta-feira (28/06) um grande encontro da frente de oposição Unidos para Mudar Goiás com lideranças de mais de 40 municípios. O evento, que teve como anfitrião o presidente do Democratas de Anápolis, Carlos César Toledo, também marcou a comemoração pelos 50 anos de vida do senador Wilder Morais (Democratas), pré-candidato à reeleição.

Ronaldo Caiado mencionou em seu discurso o orgulho de representar Anápolis no Senado e de ter demonstrado, em 30 anos de vida pública, ser digno da confiança que os eleitores depositaram nele. “Nasci, cresci, passei minha infância e adolescência em Anápolis e tenho um orgulho enorme de representar minha cidade. Sempre acreditei na boa política com espírito público e hoje posso vir aqui e ser recepcionado como fui”, contou, ao lembrar do carinho das mais de mil lideranças que lotaram a sede do Democratas na noite desta quinta-feira.

Para o senador, um político investido de um cargo é um funcionário da população que precisa prestar contas e resultados. Como médico cirurgião, Ronaldo Caiado ressaltou que sempre soube trabalhar em equipe e que, se eleito, também terá os funcionários públicos como verdadeiros aliados.

“Já estamos sendo vítimas de muitas fake news. Querem fazer crer que vou perseguir os funcionários públicos. Ao contrário. Vou resgatar a autoestima deles. Sou cirurgião e sei que preciso de equipe para ter um bom resultado na cirurgia. Vou valorizar os funcionários públicos, que terão nosso total apoio”, assegurou.

Ao mesmo tempo, Ronaldo Caiado se comprometeu a finalizar as 400 obras inacabadas no Estado, a maioria iniciada às vésperas de eleições. “Vamos terminá-las. Não terei de gastar R$ 1,2 bilhão para propaganda para dizer que o governo é bom. Os recursos públicos serão para aplicar em infraestrutura, saúde, social e educação”, disse.

Mesmo com a situação caótica das finanças do Estado, Ronaldo Caiado garantiu que saberá enfrentar qualquer desafio que encontrar. “Fui homem forjado para operar, para pegar um paciente politraumatizado e fazer o que é possível. Da mesma forma vamos resgatar o Estado de Goiás”, garantiu.

Em seu discurso, Ronaldo Caiado aproveitou para falar sobre seu trabalho como senador, que também é de cuidar das finanças públicas de Goiás. “Goiás tem de responder pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição brasileira. O governo de Goiás quer tirar um empréstimo sem o aval da União, o que é proibido. O TCU já disse que é crime. Se o Estado está tão bem como o governo diz, por que faz novas dívidas em vez de pagar as que já foram feitas?”, questionou.

Aniversário

No encontro, Wilder Morais foi surpreendido com uma homenagem e recebeu o carinho da noiva, Ana Fleury; e os cumprimentos do senador Ronaldo Caiado e sua esposa, Gracinha Caiado, além de amigos e pré-candidatos que participaram do encontro. Ao usar a palavra na sequência, falou do orgulho de estar em Anápolis neste dia e de como sempre apostou na cidade em seus projetos como empresário.

“Anápolis é a cidade mais engajada na minha pré-campanha. É um orgulho estar aqui hoje. Sou um empreendedor aqui em Anápolis. Acreditei na cidade muitos anos atrás. Me orgulha muito ter aqui um empreendimento que é um dos mais bonitos do País. Nunca imaginei que um dia seria engenheiro, quanto mais dono de shopping”, relembrou, ao narrar sua trajetória de vida.

Ronaldo Caiado também fez questão de homenagear o colega de Parlamento e enaltecer o seu trabalho, destacando a capacidade que ele teve de angariar recursos para atender as demandas dos municípios. “Wilder Morais é um senador municipalista que tem feito a diferença em Goiás”, testemunhou.

Descaso com o governo

Ao falar por todos os presidentes de partidos que compõem a frente de oposição, José Netho (PPL) lamentou o fato de Anápolis estar sofrendo as consequência do descaso do atual governo. “Anápolis sempre foi esteio, o carro-chefe que trouxe o progresso para o Estado. Mas, por causa dos desmandos do governo, tem passado por complicações. O polo farmacêutico tem fechado vagas. Isso por conta da falta de energia, uma vez que a Celg foi tirada dos goianos. Mas o que me aborrece mais é ver uma obra inaugurada três ou quatro vezes e que não está pronta, que é o Centro de Convenções. O povo anapolino merece muito mais. Merece ter Ronaldo Caiado como governador”, lembrou.

O deputado federal Delegado Waldir (PSL), pré-candidato à reeleição, também enumerou obras que o governo nunca concluiu em Anápolis. “O governo fez um elefante branco chamado Centro de Convenções, que inauguraram e não funciona. Depois o governador, com verbas da União, construiu aqui um presídio. O presídio que cabe 280 pessoas transformou em presídio regional. E trouxe para cá o comando do PCC. E fez de Anápolis uma das cidades mais violentas do Estado. Temos de rever isso, senador. Prometeu também o contorno do Daia. E a obra como está? Concluiu ou está só o buraco? E o Hospital de Urgências? E a obra está inacabada. E o aeroporto de cargas? 360 milhões de reais e está inacabado. Só está enganando o povo de Anápolis”, indignou-se.

O presidente licenciado da Faeg e pré-candidato a deputado federal José Mário Schreiner (Democratas) chamou a atenção para o fato de o evento estar lotado – para ele uma prova do interesse dos goianos no processo eleitoral. “Qual o momento do Brasil hoje? O que nos levou a viver o que vivemos hoje? Foi exatamente a má política. E eu não vejo outro processo a não ser o processo político para tirar o Estado da crise. Por isso esse momento é extremamente importante. Isso mostra que as pessoas estão sim interessadas em discutir o processo político. A campanha será muito curta, pouco mais de 40 dias. Precisamos arregaçar as mangas a partir de hoje e levar a todos os amigos a mensagem. O melhor grupo político está aqui nesta mesa”, reforçou.

As novas perspectivas para Goiás também foram destacadas pelo deputado estadual Lívio Luciano (Podemos). “O Brasil e Goiás estão sendo passados a limpo. A árvore sendo sacudida e as folhas secas caindo. Mas aqui são árvores plantadas próximas a ribeiros de água. Pessoas cujas folhas não caem e tudo que fizerem prosperará. Teremos a partir do ano que vem um governo sério, realizador e que cuidará das pessoas”, garantiu.

Para o deputado estadual José Nelto (Podemos), os laços de Ronaldo Caiado com Anápolis serão fundamentais para fazer dele o governador mais bem votado no município. “Os anapolinos, assim como todos os goianos, querem colocar fim a esse império da corrupção e da mordomia e colocar um governo novo, revolucionário. Ronaldo Caiado vai mudar com todos nós a história da política no Estado de Goiás. Haveremos de dar a maior vitória a ele porque Anápolis terá um filho como governador”, lembrou.

Ex-deputado, Pedro Canedo (Democratas) enalteceu o trabalho dos correligionários e reafirmou o quanto tem batalhado para levar a mensagem deles aos anapolinos. “Temos hoje em Goiás dois dos melhores senadores deste País, que são Ronaldo Caiado, nosso futuro governador, e Wilder Morais, esse senador municipalista e que trouxe muitos recursos para as cidades. Estou trabalhando muito por vocês”, garantiu.