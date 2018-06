José Eliton acompanha em Trindade a tradicional romaria dos carreiros em seus carros de boi

A romaria reúne entre 350 a 400 carreiros que deixam suas cidades em direção a Trindade

O governador José Eliton acompanhou a saída dos carreiros com os seus tradicionais carros de boi, em romaria, do Carreiródromo à Praça da Matriz de Trindade, na manhã desta quinta-feira (28/6), onde receberam as bênçãos do Divino Pai Eterno. A tradição, quase bicentenária, faz parte da programação oficial anual da Festa do Divino Pai Eterno na cidade. Compareceram, ainda, o ex-governador Marconi Perillo, parlamentares, prefeitos e líderes religiosos.

Em entrevista, o governador rememorou que o Governo de Goiás ajuda a preservar “nossa memória histórica através dessa festa na qual os carreiros passam relembrando um passado estóico que foi fundamental para o desenvolvimento do Estado, que faz a guarda da nossa memória”. Ele reafirmou o compromisso “de manter o apoio à fé e à religiosidade goiana”, ajudando nos festejos.

José Eliton se misturou aos romeiros e às famílias que percorreram longas distâncias para estarem mais uma vez na capital da fé do Centro-Oeste brasileiro. São procissões de agradecimento pelos milagres recebidos, pedidos que clamam pela mão poderosa de Deus e o compartilhar do amor, a comunhão e a fé na Divina Trindade.

O ex-governador Marconi Perillo falou da importância da Romaria, da Festa do Divino Pai Eterno, de sua devoção, e da “parceria de longos anos que desenvolvemos com essa festa religiosa que cresce a cada ano, compromisso que prossegue com o governador José Eliton”.

A romaria reúne entre 350 a 400 carreiros que deixam suas cidades, como Damolândia, Vianópolis, Caldazinha e outras, com suas famílias e viajam em comitivas por semanas inteiras até chegarem a Trindade, onde recebem as bênçãos durante as celebrações.

A Romaria dos Carros de Boi de Trindade foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro, em 2016, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A primeira romaria de carreiros rumo a Trindade, segundo dados do Iphan, aconteceu há 178 anos.

A certificação se deve pela relevância da romaria como referência cultural e representatividade da vida rural brasileira. À época, a presidente do instituto, Katia Bogéa, afirmou que a romaria traz “essa porção da identidade do homem do campo, do trabalho rural e da fé Cristã, aliados a toda essa tradição”.

Festa do Divino – Com o tema “Pai Eterno, Somos Teus Filhos”, a festa do Divino Pai Eterno começou na sexta-feira (22). Durante os nove dias de festa são esperados três milhões de pessoas, o que equivale a mais de 10 vezes a população da cidade.

Neste ano, serão celebradas 121 missas, 45 novenas, e realizadas 27 orações do terço e 11 procissões, além das vigílias, batizados e outras celebrações religiosas.