José Eliton entrega casas em Pontalina

O governador José Eliton entregou, na manhã desta sexta-feira (29), ao lado do prefeito Milton Ricardo, 40 unidades habitacionais para a população de Pontalina. Um total 1.200 famílias já foram beneficiadas em Pontalina pelo Governo de Goiás com a conquista da casa própria e reforma de moradias precárias, tanto na cidade quanto na zona rural. Por meio de parceria com o Ministério das Cidades, a prefeitura e entidades sociais, a Agehab estabeleceu vários convênios para atender as demandas de moradia do município.

Foram destinados pelo Estado R$ 5,8 milhões em Cheque Mais Moradia para ampliar a oferta de moradias para as famílias que mais precisam. Dos R$ 8,5 milhões aplicados, o governo estadual assumiu a maior parte, recebendo contrapartida do governo federal de R$ 2,7 milhões.

“Nada me toca mais e me deixa mais alegre do que participar de eventos como dessa manhã” disse o governador, observando que estava ali entregando sonhos, conquistas importantes para as pessoas. “Muito mais que tijolo, ferro, vidro, estamos aqui, para entregar para cada família, nesta manhã, um lar, um porto seguro, um local onde a família pode se reunir, pode planejar um futuro, pode construir o amanhã”, afirmou.

Para ele, cada família ali estava realizando um sonho: “Eu tenho certeza que no seu coração dessa família, neste momento, está se realizando um sonho antigo. Eu visitei uma das casas que nós vamos entregar, eu vi nos olhos das pessoas da família contemplada uma alegria imensurável. É isso que dá sentido governar o Estado, poder fazer o bem para as pessoas, entregar conquistas e realizar sonhos”, disse.

De acordo com prefeito Milton Ricardo, foram construídas e entregues 217 moradias e mais de 900 reformas e melhorias de moradias. Com o Cheque Mais Moradia, modalidade Comunitário, o Governo de Goiás destinou recursos para construção de praças, salão de eventos comunitários, centro de educação infantil e cobertura de quadra de esporte.

“Quero agradecer esse líder, esse grande governador, esse parceiro de Pontalina, que já tive oportunidade de estar com ele cinco vezes em busca de recursos para Pontalina e sempre fui atendido. Somos parceiros do senhor e vamos apoiá-lo na condução do seu governo”, afirmou o prefeito.

UEG em Rede

A cidade de Pontalina é uma das cidades participantes do programa UEG em Rede, lançado recentemente. Trata-se de uma estratégia do Governo de Goiás para universalizar o acesso, a presença e a participação na educação superior pública gratuita através de EAD (ensino a distância). Inicialmente, a UEG fechou parceria com prefeituras de 50 cidades, incluindo Pontalina, e serão ofertadas mais de 11 mil vagas.