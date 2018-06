José Eliton ressalta parceria em prol da agricultura familiar 

O governador José Eliton entregou 25 tratores agrícolas a pequenos e médios produtores, para incrementar a produção agrícola em 25 municípios goianos, na manhã desta sexta-feira (29/6), no pátio da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO). O Governo do Estado atuou junto à União para que os recursos viessem para Goiás.

O presidente da Ceasa, Júnior Vieira, cumprimentou o governador José Eliton, agradeceu por sua presença e reconheceu que as políticas públicas do Governo do Estado são “marcantes no dia a dia do produtor rural” porque “o governador cuida das pessoas e tem feito um grande trabalho pelo nosso Estado, que vai avançar sem parar”.

José Eliton externou sua satisfação por entregar os tratores, visto que atua “buscando, sempre, avançar em políticas públicas que foram, são e serão importantes para a agricultura familiar”.

Ele falou também da importância da “parceria com o Governo Federal” para levar saúde ao pequeno produtor rural, por meio do Programa Água para Todos, por exemplo; e que seu governo está trabalhando sobre duas vertentes, “recuperando rodovias que não são de responsabilidade do Estado, ajudando os prefeitos” e “aumentando o grade das rodovias estaduais para aumentar sua durabilidade”.

Na área da habitação, José Eliton lembrou que já entregou “mais de 3 mil casas na zona rural em diversos municípios goianos, numa agenda de atenção às pessoas, tendo o ser humano como foco, na busca pela construção de um Estado cada vez melhor, juntos”.

O deputado federal Lucas Vergílio, autor da emenda parlamentar que destinou os recursos para Goiás, ressaltou que tem trabalhado na Câmara dos Deputados em sintonia com o Governo de Goiás, que vai “avançando na resposta às demandas do produtor rural”.

Presente na solenidade, o ex-governador Marconi Perillo disse que o governador José Eliton “cumpre uma agenda de desenvolvimento econômico, de infraestrutura, mas, principalmente, uma agenda voltada para o produtor rural, para quem mais precisa, para quem quer plantar mas ainda não tem a sua terra, sempre a favor da agricultura familiar”.

A prefeita da cidade de Goiás, Selma de Oliveira Bastos Pires, representando todos os 25 prefeitos, ressaltou que o governador José Eliton é “parceiro do produtor rural, referência de administração pública para o Brasil”, pois “tem grandes feitos pelo Estado de Goiás, e por isso está no caminho certo”.

Obras do Governo e Ceasa – Em março deste ano, o governo de Goiás inaugurou o mais moderno galpão permanente da Ceasa, o GP 10, com 2.808 m², dividido em 24 boxes (mais de R$ 2 milhões investidos). O GP 10 atende 24 concessionários que geram mais de 300 empregos diretos.

A nova sede do Banco de Alimentos da Ceasa possibilitou a ampliação da doação de alimentos, cerca de 90 toneladas por mês, para 690 famílias e mais de 100 entidades, investimento de R$ 1,7 milhão.

Fornecimento de Energia – Com a entrada em operação da nova estação de medição e proteção de energia na Ceasa, a disponibilidade de energia elétrica teve um acréscimo de 37%, passando de 1.395 kva para 1.912 kva. A obra foi executada com recursos da Ceasa (R$ 615.396,48).

Importantes também são as obras do Sistema de Combate a Incêndio, que já estão com mais de 50% do projeto concluído. Os investimentos são da ordem de R$ 1,6 milhões.