Na posse de Benedito Torres no CNPG, José Eliton ressalta trabalho pelo fortalecimento da democracia e da República

Procurador-Geral de Justiça de Goiás foi eleito em maio e terá mandato de um ano. Ele agradeceu ao governador pelas parcerias em favor da sociedade

O governador José Eliton ressaltou, hoje à noite, na solenidade de posse do procurador-Geral de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, na presidência do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União (CNPG), que se tratava de um momento importante para o Ministério Público e para o Estado de Goiás. Assinalou que vê a missão do conselho como destaque na garantia da democracia e no fortalecimento da República. “E Benedito Torres carrega uma história que o respalda essa missão”, enfatizou.

Ele destacou que Goiás tem grandes nomes atuando em favor da Democracia e da República. E citou Benedito Torres como um dos que dão à República “sua cota de colaboração para o avançar da sociedade brasileira”.

O governador ressaltou, ainda, que o presidente do CNPG tem as características próprias dos goianos. “Tem a fé inabalável. O senhor representa um povo que tem fé e olha para o futuro. Que o senhor continue a defender o que é mais valioso, que é o avanço da sociedade brasileira, sempre com o olhar atento para a defesa da Carta Cidadã”, disse.

Benedito Torres foi eleito em maio deste ano para conduzir o conselho na gestão 2018/2019, sucedendo o procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, Sandro José Neis.

Benedito Torres também reforçou que sua missão será a de trabalhar incessantemente pela defesa da democracia plena e no combate à corrupção. “A defesa da democracia não é uma opção; é a própria razão de ser da nossa Instituição”, disse.

Ele agradeceu a José Eliton e ao ex-governador Marconi Perillo pelas parcerias firmadas de forma republicana ao longo dos últimos anos. “Sempre de portas abertas nos receberam para estabelecermos parcerias muito importantes para a sociedade, principalmente em relação ao combate às drogas, e ao sistema prisional”, frisou.

O CNPG tem, como principal missão, defender os princípios, prerrogativas e funções institucionais do Ministério Público. Debater pautas pertinentes à instituição, elaborar notas técnicas sobre questões jurídicas de relevância para a sociedade, defender a atuação dos promotores e procuradores de justiça e promover o diálogo do Ministério Público com as diversas instituições da Justiça, além do Legislativo e do Executivo. O Conselho tem domicílio especial e foro em Brasília (DF). A sede administrativa fica localizada no Estado do Procurador-Geral de Justiça eleito Presidente.

Participaram da solenidade os ministros das Cidades, Alexandre Baldy, do STJ Herman Benjamin; presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Gilberto Marques Filho; e algumas autoridades do Ministério Público e dos poderes Legislativo e Judiciário de Goiás.