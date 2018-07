Filarmônica de Goiás realiza abertura de Turnê em Goiânia

Em 2018, a Orquestra Filarmônica de Goiás realiza sua V Turnê Nacional. No dia 04 de julho, em Goiânia, no Teatro Rio Vermelho (Centro de Convenções de Goiás), às 20h30, acontece o concerto de abertura, com entrada gratuita.

O violinista brasileiro Luiz Filip é o convidado de honra da Filarmônica. Ele acompanhará a orquestra na apresentação em Goiânia e na turnê para interpretar o Concerto para violino nº2 de Prokofiev. Luiz Filip é primeiro violinista na Orquestra Filarmônica de Berlim, uma das mais prestigiosas do mundo. Apesar de jovem, acumula vasta experiência. Começou a tocar violino aos 4 anos e mora na Alemanha desde 2001, apresentando-se regularmente em Berlim, Roma, Tóquio, Telaviv e Paris. É a segunda vez que o concorrido instrumentista se apresenta com a orquestra goiana.

A Sinfonia nº1 de Walton também integra o repertório. Os concertos serão regidos pelo Diretor Artístico e Regente Titular da Filarmônica de Goiás, Neil Thomson, que vem alcançando reconhecimento internacional devido à sua versatilidade. Além de reger com excelência os clássicos repertórios sinfônicos, Neil executa também um vasto repertório contemporâneo, sendo o criador da série “Música Impopular” em Goiás. Está à frente da Filarmônica desde 2014, sendo responsável pela profissionalização do corpo sinfônico e por sua inserção no cenário nacional de música de concerto.

Depois do concerto em Goiânia, a Orquestra se apresenta em Campos do Jordão, no dia 06 de julho, no consagrado Auditório Cláudio Santoro e no dia 07 de julho, na Sala São Paulo, em São Paulo, um dos palcos mais tradicionais do Brasil. As duas apresentações integram o 49º Festival de Inverno de Campos do Jordão.

SERVIÇO

Abertura da Turnê Nacional

DATA: 04 de julho de 2018 ( quarta-feira)

Horário: 20h30

Local: Teatro Rio Vermelho ( Centro de Convenções de Goiânia)

Entrada gratuita

FILARMÔNICA DE GOIÁS NO FESTIVAL DE CAMPOS DO JORDÃO

Data: 06 de julho de 2018 (sexta-feira), 20h30

Local: Auditório Claudio Santoro – Campos do Jordão

Regente: Neil Thomson

Solista: Luíz Filíp (violino)

Programa:

Prokofiev: Concerto para violino nº 2 em sol menor, op. 63 Walton: Sinfonia nº 1 em si bemol menor

Ingressos: http://www.festivalcamposdojordao.org.br/programacao/20180706-ofgo/#

Data: 07 de julho de 2018 (sábado), 20h30

Local: Sala São Paulo

Regente: Neil Thomson

Solista: Luíz Filíp (violino)

Programa:

Prokofiev: Concerto para violino nº 2 em sol menor, op. 63 Walton: Sinfonia nº 1 em si bemol menor

Ingressos: http://www.festivalcamposdojordao.org.br/programacao/20180707-ofgo-osjgo/#