Ao ampliar o Renda Cidadã em Formosa, José Eliton diz que faz isso porque o Estado tem as contas equilibradas e cumpre suas obrigações

O governador José Eliton entregou 1.363 cartões para novos beneficiários do programa Renda Cidadã na cidade de Formosa, no Entorno do Distrito Federal, na manhã deste domingo (1°/7). Com isso, chega a 1.515 o número de famílias contempladas no município, investimento mensal de R$ 160 mil.

Ele foi recebido com entusiasmo pelas famílias que agradeceram pela ampliação do benefício e fizeram questão de registrar o momento com fotos e selfies ao lado do governador. “Nós estamos em Formosa cumprindo a agenda da solidariedade, com os recursos já na conta, especialmente para as famílias que, nos momentos de crise, são as mais impactadas, dentro de uma ação de muito investimento em todas as regiões do Estado”, disse.

O governador ressaltou que o controle das contas públicas garante o pagamento do Renda Cidadã e dos demais programa sociais do governo. “O Estado está com as contas equilibradas, pagando o servidor em dia, cumprindo com as obrigações na área da saúde, com a nossa rede de hospitais; na área da educação, funcionando adequadamente e garantindo a valorização do professor com o pagamento do piso nacional. Portanto, Goiás é um estado que se diferencia dos demais, porque num momento de crise consegue cumprir todas as suas obrigações”, assinalou.

A doméstica Márcia Pereira dos Santos demonstrou satisfação ao receber o benefício: “Eu estou imensamente feliz porque com o dinheiro do Renda Cidadã eu vou melhorar a qualidade da alimentação dos meus dois flhos, vai ter mais alimento na nossa mesa”, ressaltou, afirmando que isso é mais saúde para ela e os filhos.

O deputado federal Giuseppe Vecci salientou que os cartões vão “ajudar as pessoas num momento de dificuldade, sem envergonhá-las, sem humilhá-las, porque ninguém é melhor que ninguém”, e que o Governo do Estado está agindo com sabedoria “ao gerar oportunidades para que as pessoas possam sustentar suas casas”, até conseguirem se reerguer sozinhas na vida.

Ao finalizar a solenidade de entrega dos cartões do Renda Cidadã, José Eliton lembrou de seu tempo de infância em Posse, de ter estudado em escola pública, enfrentado transporte coletivo, “como muitos de vocês aqui presentes”, e que, “com a graça de Deus”, teve o privilégio de chegar ao Governo do Estado “para administrar para quem mais precisa, com fé em Deus e a coragem que todos nós precisamos para seguir em frente”.

Até o final do ano, o governo ampliará o programa para beneficiar 100 mil famílias em todo o Estado. A previsão orçamentária para o Renda Cidadã neste ano é de R$ 59,6 milhões. Já são 83 mil famílias atendidas em Goiás.

Investimentos em Formosa – Convênio do Goiás na Frente está financiando a pavimentação asfáltica e o recapeamento de vias urbanas de Formosa com R$ 5 milhões. O Executivo Estadual reconstruiu, também, a GO-116, e inaugurou uma agência do Vapt Vupt.

O Governo de Goiás entregou em fevereiro/2018 a ampliação do sistema de esgoto sanitário de Formosa (R$ 38,2 milhões), atendendo 92% da população.

Na área da educação foram inauguradas três escolas em Formosa, uma delas no Distrito de Santa Rosa. O governo inaugurou, também, o Presídio Estadual de Formosa, com capacidade para 300 reeducandos, ao custo de R$ 19 milhões.

Também em Formosa foi inaugurado um moderno auditório para 234 pessoas no Campus da Universidade Estadual de Goiás (UEG), orçado em R$ 1,1 milhão.

A Agehab entregou 240 casas no Setor Parque Colinas, 500 no Parque Lago, 200 Cheques Mais Moradia, modalidade Reforma, e quatro na modalidade – Comunitário.