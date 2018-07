Ao inaugurar obras em Inhumas, José Eliton diz que “é com coragem que venceremos os desafios”

Governador inaugurou as obras do Terminal Rodoviário, da Biblioteca Nadir e a revitalização da Praça Sant’Ana

O governador José Eliton encerrou em Inhumas o dia de visitas ao interior do Estado para inaugurar obras e anunciar mais benefícios sociais. Logo no início da manhã, ele esteve em Pontalina, na região Sul de Goiás, para inaugurar residencial com 50 casas populares. Já no final da tarde, o governador recebeu título de cidadão itauçuense, inaugurou obras de recapeamento realizadas com recursos do Goiás na Frente e reformas de prédios públicos municipais.

Na noite desta sexta-feira (29), ele inaugurou as obras do Terminal Rodoviário e da Biblioteca Nadir Arataque de Inhumas. Mediante convênio no valor de R$ 500 mil, a Agetop – Agência Goiana de Transporte e Obras Públicas – e a prefeitura promoveram a revitalização do prédio, incluindo novos banheiros e modernização do sistema de iluminação.

José Eliton e comitiva inauguraram ainda as obras da Biblioteca Municipal Nadir Arataque e a revitalização da Praça Sant’Ana, ambas realizadas com recursos da prefeitura. A Biblioteca passou por reforma estrutural e ganhou mobiliário novo e equipamentos para a informatização de todo o acervo. A biblioteca possui um dos maiores acervos de livros do município e funciona atendendo a comunidade há mais de 50 anos. A praça ao redor da Igreja Matriz de Sant’Ana ganhou nova iluminação, pintura, paisagismo e recuperação dos bancos.

A noite de inaugurações foi abrilhantada com a apresentação da Banda da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. Fundada em 2001, a OSJG oferece a jovens e adolescentes a oportunidade de se profissionalizarem através do contato direto com o universo da música sinfônica.

A seleção para o ingresso é feita anualmente através de audições. A Orquestra realiza cerca de 30 concertos anuais em Goiânia e região metropolitana, além de apresentações especiais em importantes salas de espetáculos de outros Estados, concertos especiais com maestros convidados e a participação em projetos culturais e espetáculos produzidos pelo Itego em Artes Basileu França.

O prefeito Abelardo Vaz utilizou grande parte do seu pronunciamento para agradecer ao governador José Eliton “pela atenção especial que tem dado à nossa cidade”. Ele destacou a reforma da rodoviária, “importante obra que dá dignidade à cidade e orgulho ao nosso povo”. Abelardo disse que a estação estava em estado lamentável, “trazia constrangimento a todo o povo de Inhumas, uma vez que ela é a porta de entrada da cidade”.

Também citou o programa Renda Cidadã, ao lembrar que há 20 dias o Governo do Estado enviou para a ação social da prefeitura 1.000 cartões para serem distribuídos entre as famílias cadastradas. O prefeito também se referiu à GO-070, destacando que a obra está em fase final e em breve será concretizado o sonho de se completar a ligação entre Goiânia e a Cidade de Goiás.

Abelardo agradeceu ao governador também por ter liberado R$ 1 milhão em massa asfáltica para que a prefeitura pudesse revitalizar a pavimentação de dezenas de ruas e avenidas da cidade. “Obrigado pela consideração que o senhor sempre teve com o povo da nossa cidade”, salientou.

O governador José Eliton declarou-se feliz em poder compartilhar com o prefeito Abelardo Vaz “ações importantes, que contribuíram para melhorar a qualidade de vida das famílias de Inhumas”. Dentre as ações, o elencou as reformas do hospital municipal e do terminal rodoviário.

“Não podemos nos esquecer dos valores humanos”, sublinhou, ao referir-se ao programa Renda Cidadã, dentre outras ações sociais. Cumprimentou o prefeito por estar realizando “uma administração competente” e disse que, à frente da gestão estadual, tem “enfrentado problemas e dificuldades, mas será sempre com coragem que venceremos todos os desafios”.

Estiveram com o governador na visita a Inhumas o deputado federal Roberto Balestra, os deputados estaduais Manoel de Oliveira e Lucas Calil, e o secretário de Articulação Política, Carlos Alberto Leréia.