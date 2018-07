Caiado firma compromisso de criar programa social em parceria com as igrejas para recuperação de dependentes químicos

O senador Ronaldo Caiado (Democratas) firmou compromisso de criar programa social em parceria com as igrejas para recuperação de dependentes químicos. Ao participar nesse domingo (1º de julho) da missa de encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, o pré-candidato ao governo de Goiás destacou a importância da união do Estado com as igrejas para, de fato, tirar um paciente do vício e reintegrá-lo à sociedade e ao convívio de sua família. Católico praticante, Ronaldo Caiado, – que participou de uma das mais tradicionais festas do estado ao lado senador Wilder Morais, – reforçou que respeita todas as práticas religiosas e com apoio massivo também da comunidade evangélica poderá colocar em prática seu projeto social que será denominado “Hospital de Almas”.

“Sou um homem que respeita todas as práticas religiosas. Tanto eu como o senador Wilder Morais temos o apoio, posso dizer quase a totalidade, dos evangélicos do estado de Goiás. Se Deus e o povo goiano permitirem e eu chegar ao governo, vou colocar nas mãos das igrejas uma política social que até hoje não foi implantada em que ao Estado caberá o primeiro momento de atenção a um paciente, a um drogado, a um dependente, a um cidadão que caminhou pelo desvio da vida. Mas, a seguir a isso, nós faremos convênios com todas as ações sociais das igrejas para que essas pessoas sintam aí sim a condição mínima para acreditar, ter fé, reintegra-se a sociedade e poder buscar um rumo na sua família. Com isso, faremos este convênio que nós chamamos ‘Projeto Hospital de Almas'”, explicou.

“Eu, como médico, sei fazer a parte clínica, mas nós precisamos dar ao cidadão este apoio e a essas entidades que desenvolvem com muito mais competência que o Estado que são as igrejas este trabalho social de integração das pessoas à sociedade”, acrescentou Ronaldo Caiado.

O senador acredita que nesse quadro crescente de criminalidade no país, no estado, o apoio a manifestações de fé são muito importantes, caso da festa do Divino Pai Eterno, em Trindade, e a Romaria de Guarinos, que Caiado faz questão de participar todos os anos. “Nestes momentos em que existem vários desafios a droga, a criminalidade, a desestruturação familiar é mostrar que um governante apoia todas essas manifestações”, disse.

Para Ronaldo Caiado, quando o povo goiano se reúne numa tradicional festa religiosa como a de Trindade e mostra toda sua fé ele demonstra que acredita na mudança do estado de Goiás. “O que é o momento da festa aqui do Divino Pai Eterno na cidade de Trindade? É exatamente isso, o sentimento, são os goianos, pessoas que vem de longe, dizendo, olha nós acreditamos no Brasil, acreditamos em Goiás, vamos fazer as nossas orações e nós queremos com que tenhamos amanhã políticos dignos que façam uma política com espírito público, com dignidade e com amor ao próximo. É isso que se espera, dignidade, solidariedade, a mão no sentido de poder cada vez mais auxiliar as pessoas que precisam e cada vez mais cumprir a sua determinação. Um governador, um presidente, um político no cargo, um trabalhador que tem que prestar contas no final do seu período de trabalho”, pontuou.

“A festa de Trindade é a maior manifestação que nós temos no nosso estado de fé, de crença, na igreja católica na qual eu, desde a minha infância pela formação da minha mãe, minha família, eu sempre fui católico praticante. Em um momento importante da vida política nacional como esse é fundamental buscar com que haja mais o reconhecimento da família, da fé e da esperança. É fundamental que se recupere esses valores, da honra, da dignidade, da honestidade, isso tudo está exatamente no que se resume em fé e em crença”, resumiu.