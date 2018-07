Daniel Vilela participa de festas em celebração ao Divino Pai Eterno e defende maior participação do Estado na assistência social

O pré-candidato do MDB ao governo de Goiás, deputado federal Daniel Vilela, defendeu neste final de semana maior participação do Estado na assistência social. O parlamentar participou de duas festas em louvor ao Divino Pai Eterno, que reúnem milhões de fiéis todos os anos: no domingo (1) ele esteve presente, ao lado do prefeito de Goiânia, Iris Rezende, na Missa Solene em Louvor ao Divino Pai Eterno, em Trindade, e no sábado (30) esteve em Panamá, também em celebração ao Divino Pai Eterno.

A missa de Trindade foi conduzida pelo cardeal Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo; pelo padre Robson de Oliveira; e contou com a participação do arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz. “As grandes romarias em louvor ao Divino Pai Eterno são um momento marcante para a celebração da fé e a renovação da esperança em dias melhores”, afirma o deputado.

Daniel tem destacado o papel das igrejas na atuação em parceria com o Estado para a promoção de ações de assistência social. “A igreja tem um papel fundamental no auxílio aos mais necessitados e muitas vezes acaba tendo que suprir a ausência do governo do Estado no auxílio à população”, afirma o parlamentar.

Daniel chegou a Trindade acompanhado de Iris Rezende e de secretários municipais de Goiânia. A comitiva andou pela festa, cumprimentando fiéis, até a casa paroquial do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Antes, Daniel e Iris se encontraram e conversaram como os arcebispos Dom Washington Cruz e Dom Odilo Scherer.

O parlamentar assistiu à missa sentado entre o prefeito de Goiânia e o ministro das Cidades, Alexandre Baldy (PP). Também participaram da celebração os deputados federais pelo MDB, Bruno Peixoto e Humberto Aidar, entre outras lideranças políticas e religiosas.

Já em Panamá, Daniel foi recepcionado pelo ex-prefeito por quatro mandatos e ex-presidente da Federação Goiana dos Municípios (FGM), Divino Alexandre, por vereadores e lideranças locais, de Goiatuba e de Itumbiara. O governadoriável estava acompanhado do pré-candidato ao Senado, Agenor Mariano.

“A celebração da fé é algo muito forte entre, nós, goianos, e isso mostra que somos um povo hospitaleiro e com um forte senso de comunidade”, afirma Daniel. O parlamentar defendeu o fortalecimento da parceria entre governo e igrejas para atuar na assistência à população necessitada. “Goiás já foi referência em auxílio à população, algo que se perdeu nos últimos anos. Hoje cabe às igrejas liderar esse serviço social, mas o Estado precisa fazer sua parte e está entre nossas prioridades reforçar esta área”, afirma.