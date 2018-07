Humberto Machado: “Seu trabalho tem sido perfeito, Daniel”

Ex-prefeito por quatro mandatos e referência em gestão pública, Humberto Machado destacou nesta quinta-feira (28), durante entrega do Troféu Jatobá, na Câmara Municipal de Jataí, o trabalho do deputado federal Daniel Vilela na Câmara dos Deputados. “Daniel, seu trabalho tem sido perfeito. Sempre teve uma postura espetacular e sempre está pronto a atender todas as demandas de interesse público, por mais difícil que sejam”, afirmou.

Humberto listou as conquistas do parlamentar pelo município e disse: “Eu pensei que eu morreria sem ver uma coisa dessas. Hoje está lá, foi colocado hoje o portal escrito Universidade Federal de Jataí (UFJ)”. A autonomia da universidade é um desejo de mais de 20 anos da comunidade de Jataí e que enfim se tornou realidade, por meio do trabalho capitaneado por Daniel Vilela em Brasília.

“Daniel é esforçado, dedicado, tem capacidade e conhece Jataí como nenhum outro pré-candidato conhece. Ele tem capacidade de aglutinar, de resolver os problemas e ganhar confiança de seus pares. Ele merece muito esse título”, afirmou Humberto. O deputado afirmou, em seu discurso, que se espelha no ex-prefeito: Jataí e Goiás não podem prescindir do seu trabalho e da sua competência. O senhor é uma das maiores referências administrativas do nosso partido e do nosso Estado.”

Também presentes no evento, o deputado Paulo Cezar Martins, pré-candidato à reeleição, e o pré-candidato ao Senado Agenor Mariano destacaram o companheirismo e a capacidade de trabalho de Daniel Vilela. Paulo Cezar Martins brincou: “Daniel não é deputado só de Jataí, ele também tem atendido muito bem a Quirinópolis, a Doverlândia e a tantos outros municípios”, disse, arrancando risos da plateia.

Em sua fala, Agenor Mariano conclamou aos presentes a participarem ativamente das atividades políticas para que tragam a mudança desejada pela população. “Todos falamos muito em mudança e a mudança começa dentro de nós. Temos que nos apresentar e participar das discussões”

Emoção e agradecimento a parentes marcam homenagem

A maior honraria concedida pela Câmara de Jataí reuniu na noite desta quinta-feira (28), parentes e amigos do homenageado, deputado federal Daniel Vilela. Os avós, tias e primos receberam atenção especial do pré-candidato ao governo de Goiás. “Obrigado ao meu avô Moisés e minha avó Zenaide por estarem aqui hoje. Vocês são a grande referência de vida na nossa família.”

O parlamentar brincou com a hora do evento, que se estendeu até a meia-noite, e a presença dos avós: “Fazia tempo que não iam dormir depois das 22h e me deram esse privilégio de estar aqui hoje me homenageando.” Moisés e Zenaide são avós maternos. As tias Leilas – são duas, uma materna e outra paterna – também estiveram presentes e foram citadas nos cumprimentos, assim como o primo Anderson Viana.

Daniel lembrou ainda da sua infância em Jataí. “Saia de Brasília na tarde de sexta-feira e passava todo o final de semana aqui, jogando bola na rua e pegando jaboticaba e acerola no pé nas casas dos vizinhos.”