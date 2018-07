Kátia Maria e Rubens Otoni participam do encerramento da festa do Divino Pai Eterno

A pré-candidata ao Governo de Goiás participou da Romaria Lula Livre por Justiça e Paz e pretende criar museu da cultura goiana

A professora Kátia Maria e o deputado federal Rubens Otoni participaram neste domingo (01) do encerramento da festa do Divino Pai Eterno, na missa da Santíssima Trindade, às 8 horas da manhã, em Trindade. Os pré-candidatos, Kátia ao Governo de Goiás e Rubens Otoni a deputado federal, saíram de Goiânia ainda de madrugada juntamente com a Romaria Lula Livre, que pedia por justiça e paz na sociedade brasileira.

Os políticos foram acompanhados de vários militantes do Partido dos Trabalhadores, do pré-candidato a deputado federal, Arquidones Bites, e do pré-candidato a deputado estadual Welton Divino, de Itaguari.

Vestindo a camiseta da romaria, que pedia por justiça, paz e pela liberdade de Lula, Kátia Maria destacou que a festa de Trindade é importante para o Estado. “Esta celebração é importante para a comunidade. O Governo de Goiás Precisa melhorar a infraestrutura turística para receber os romeiros. Como parte da cultura tradicional de Goiás, além de ser apoiada, deve ser preservada do ponto de vista histórico. Queremos criar um museu da cultura goiana para cuidar do acervo imaterial das manifestações populares, da qual a Festa do Divino Pai Eterno faz parte”, afirmou Kátia Maria.