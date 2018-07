Kátia quer que as instituições de ensino superior sejam indutoras do desenvolvimento de Goiás

Kátia Maria e o deputado federal Rubens Otoni saíram nesta quinta-feira (29) em uma Caravana em Defesa da Democracia pelas cidades do Centro Goiano, Ceres e Uruana. A caravana começou com reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ceres, às 8 horas da manhã, e contou com a presença do presidente do PT de Ceres, Rosemberg Passo, da ex-prefeita, Inês Brito, e da deputada estadual, Adriana Accorsi.

Depois, os petistas visitaram as instalações do Instituto Federal Goiano de Ceres e conheceram as atividades da instituição. O diretor da Unidade, Cleiton Mateus, apresentou o modelo de educação do instituto, explicando que o Câmpus é estruturado de forma sustentável. Os alunos e funcionários desenvolvem projetos de sustentabilidade na instituição, que vão desde a plantação de alimentos para o refeitório, até o tratamento de água e manutenção de floresta agroecológica.

A pré-candidata ao Governo de Goiás, Kátia Maria, lembrou que os institutos federais foram criados na gestão de Lula e Dilma e ficou impressionada com o modelo de educação do instituto, que proporciona ao aluno ensino integral. Além de laboratórios muito bem equipados, com alta tecnologia para a pesquisa, o Instituto Federal desenvolve atividades nas áreas de cultura, esporte e lazer. “Queremos que os institutos e a Universidade Estadual de Goiás possam se transformar em instrumentos de desenvolvimento regional, potencializando cada região a partir de sua vocação”, disse Kátia Maria.

Hospital

No período da tarde, a caravana visitou o Hospital São Pio X, uma unidade de saúde filantrópica e histórica de Ceres. Os políticos foram recebidos pelo diretor, Edivânio Antônio da Silva. O Hospital que já foi considerado referência pela ONU em práticas integrativas e complementares, proporcionando um tratamento mais humano, passa por desafios na gestão e problemas de pagamento. “A empresa que faz a administração das UTIs pode parar nos próximos dias devido à falta de repasses do Estado”, afirma o Presidente do Conselho de Saúde, Rosemberg.

Kátia Maria explicou que sua gestão vai promover a descentralização dos atendimentos de saúde, fazendo uma parceria mais justa com entidades, como os hospitais filantrópicos, para que essas entidades possam atender com mais qualidade a população goiana. “Primeiro precisamos honrar os pagamentos em dia, reconhecendo o esforço do hospital nos serviços prestados à comunidade. Depois vamos criar um termo de cooperação técnica para que o Hospital São Pio X possa ser referência em Práticas Integrativas e Complementares”, explicou Kátia Maria.

Após a visita ao hospital, os pré-candidatos se encontraram com outras lideranças políticas em Ceres e partiram para a cidade de Uruana, onde encerraram a caravana com uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Uruana.