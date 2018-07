Na missa em louvor ao Divino Pai Eterno, José Eliton afirma que governo continuará apoiando eventos embalados pela fé e cultura

Missa que marca encerramento da Romaria de Trindade reuniu milhares de fiéis de todo o País

Padre Edinísio Pereira, reitor do Santuário Basílica, agradeceu ao governador José Eliton pelo apoio da OVG e pelo policiamento no local

O governador José Eliton participou, na manhã de hoje, na Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, em Trindade, da missa solene em louvor ao Divino Pai Eterno, celebração que marca o último dia da Romaria de Trindade.

“Essa romaria a cada ano se reveste de cores mais vivas no que diz respeito à fé e à religiosidade. É isso que nos move a participar e a apoiar. O governo do Estado continuará nessa trilha, apoiando eventos tão importantes como este, embalados pela fé e cultura”, afirmou.

A missa, presidida pelo cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, e concelebrada pelo arcebispo Metropolitano de Goiânia, dom Washington Cruz, e pelo superior Provincial dos Redentoristas, padre Rafael Vieira, reuniu milhares de fiéis de diferentes partes do Brasil.

Dom Odilo Scherer pediu aos fiéis que orassem pelo “Brasil que precisa muito de certeza, de firmeza, de rumo. Rezemos pelos nossos governantes”, solicitou.

José Eliton ressaltou que a missa era um momento de reflexão interior, de agradecer muito ao Divino Pai Eterno pelas graças recebidas ao longo de sua vida. “E olha que tenho muito a agradecer por estar aqui hoje na condição de governador do Estado”, pontuou.

O padre Edinísio Pereira, reitor do Santuário Basílica, agradeceu pela presença do governador e da primeira-dama Fabrina Müller e pelo apoio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), que anualmente mantém uma barraca de apoio aos romeiros, servindo alimentos durante o trajeto, e também disponibilizando banheiros. Agradeceu ainda pelo policiamento e, dirigindo-se ao ex-governador Marconi Perillo, lembrou que o apoio à Festa do Divino Pai Eterno começou em sua primeira gestão.

Durante a missa houve o lançamento da sexta edição do livro “Pelágio Sauter – O Apóstolo de Goiás”, do jornalista e padre Redentorista Clóvis de Jesus Bovo, que completou 90 anos de idade em novembro do ano passado.

O missionário redentorista é o vice-postulador da causa para beatificação de Padre Pelágio, que atuou durante 47 anos em Goiás. “Foi o padre dos pobres, da dedicação ao próximo”, afirmou o padre Clóvis.

Festa do Divino Pai Eterno – A Festa do Divino Pai Eterno ocorre no primeiro domingo do mês de julho de cada ano. Durante os nove dias que a antecedem, são celebradas missas e novenas; ocorrem encontros de jovens; acolhimento aos carreiros do Divino Pai Eterno (procissão dos carros de boi), foliões, tropeiros, e outros devotos.

Ao todo, neste ano, foram celebradas 121 missas, além de novenas, procissões, batizados, vigílias, alvoradas e confissões. Mais de 2,5 milhões de pessoas passam pela Romaria durante os dez dias de festa e vários outros fazem visitas ao longo do ano, segundo dados dos organizadores.

Muitos devotos percorrem, a pé, o trajeto entre os municípios de Goiânia e Trindade, chegando até o Santuário Basílica, aproximadamente 18 quilômetros, como forma de pagar promessas, pedir graças e agradecer bênçãos alcançadas. Os peregrinos também partem de outras cidades e estados.