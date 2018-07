“O agronegócio é a força motora de Goiás e com ele temos um grande compromisso público”, diz Marconi

O ex-governador Marconi Perillo reafirmou nesta sexta-feira (29/6) seu compromisso com o setor agropecuário de Goiás ao participar da entrega de 25 tratores para 25 municípios do Estado em cerimônia comandada pelo governador José Eliton, no final da manhã. “O agronegócio é a força motora de Goiás, e José Eliton e eu temos um grande compromisso público com os empreendedores e trabalhadores desse segmento”, afirmou Marconi durante o evento.

“O agronegócio promove desenvolvimento, empregos e oportunidades. Agora há pouco, acompanhei o governador José na entrega de 25 tratores para produtores de médio e pequeno porte de 25 municípios goianos, no Ceasa-GO, em Goiânia. Contribuir com o setor que impulsiona a economia do País é acreditar na capacidade, na força e no trabalho daqueles que produzem no campo”, disse Marconi em postagens em suas redes sociais, após o evento (www.facebook/marconiperillo; Instagram e Twitter: @marconiperillo).

Marconi disse que José Eliton reforça essa agenda com o setor agropecuário, que mantém o crescimento econômico do Brasil, em especial por meio da produção dos Estados do Centro-Oeste, com destaque para Goiás. “O governador tem uma agenda voltada para os que mais precisam de apoio e aos mais necessitados. Ele tem se dedicado em favor dos trabalhadores rurais, dos agricultores e dos os que ainda não tem terra para produzir”, afirmou.

José Eliton e Marconi entregaram 25 tratores agrícolas a pequenos e médios produtores, para incrementar a produção agrícola em 25 municípios goianos, na manhã desta sexta-feira (29/6), no pátio da Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO). O Governo do Estado atuou junto à União para que os recursos viessem para Goiás.

Em março deste ano, Marconi e José Eliton inauguraram o mais moderno galpão permanente da Ceasa, o GP 10, com 2.808 m², dividido em 24 boxes (mais de R$ 2 milhões investidos). O GP 10 atende 24 concessionários que geram mais de 300 empregos diretos. A nova sede do Banco de Alimentos da Ceasa possibilitou a ampliação da doação de alimentos, cerca de 90 toneladas por mês, para 690 famílias e mais de 100 entidades, investimento de R$ 1,7 milhão.

Com a entrada em operação da nova estação de medição e proteção de energia na Ceasa, a disponibilidade de energia elétrica teve um acréscimo de 37%, passando de 1.395 kva para 1.912 kva. A obra foi executada com recursos da Ceasa (R$ 615.396,48). Importantes também são as obras do Sistema de Combate a Incêndio, que já estão com mais de 50% do projeto concluído. Os investimentos são da ordem de R$ 1,6 milhões.