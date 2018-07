Romaria de Trindade atrai 3 milhões de pessoas

Neste domingo, 1º de julho, aconteceu o encerramento da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade. A Festa começou no último dia 22 e, de acordo com o balanço feito pela Polícia Militar, juntamente com o Corpo de Bombeiros e o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, cerca de 3 milhões de pessoas passaram pela Capital da Fé de Goiás nos dez dias de festividades.

O número superou as expectativas e também o balanço do ano passado, que teve 2,9 milhões no mesmo período. Segundo o reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, Pe. Edinisio Pereira, desde o primeiro dia de Festa foi notório o aumento de fiéis: “Notamos um aumento já no primeiro fim de semana. É muito gratificante saber que, a cada ano, a nossa Romaria atinge números maiores. É a certeza de que estamos no caminho certo, conseguindo levar a Palavra de Deus e propagando nossa devoção”, diz realizado.

Ano do Laicato

O tema da Romaria 2018 foi “Pai Eterno, somos Teus filhos”. Ele foi inspirado no Ano Nacional do Laicato, proclamado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). O objetivo foi homenagear e interceder pelas pessoas que usam seus dons para fazer o bem, ajudar os que mais precisam e também cuidar da Casa de Deus.

A Romaria é um momento de fé e gratidão, em que milhares de devotos vêm de todo o Brasil para deixar a sua homenagem ao Divino Pai Eterno. Ao longo dos dez dias foram realizadas 121 missas, 45 novenas, 27 orações do terço e 11 procissões, além de centenas de batizados e confissões, alvoradas e vigílias. Também aconteceram desfiles e encontros tradicionais, como os de foliões, carreiros e cavaleiros, que há anos representam as raízes regionais.

História

A devoção ao Divino Pai Eterno em Trindade (GO) teve início por volta de 1840. A história narra que o casal Constantino e Ana Rosa Xavier encontrou, enquanto trabalhava na lavoura, um Medalhão de barro de aproximadamente 8 cm com a estampa da Santíssima Trindade – Pai, Filho e o Espírito Santo – coroando Nossa Senhora. Eles beijaram a Imagem, levaram-na para casa, colocaram-na em um altar e deram início à oração do terço em família e depois também com os vizinhos. A notícia rapidamente se espalhou, juntamente com uma sucessão de milagres.

Hoje, a Romaria do Divino Pai Eterno, que teve início ali naquele gesto simples de fé e devoção a Deus Pai, é o maior evento religioso do Centro-Oeste, o segundo maior segundo do Brasil e a maior festa do mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. A cada ano, a cidade recebe aproximadamente 4 milhões de romeiros, a maior parte deles durante a Festa de Trindade.