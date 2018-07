Ronaldo Caiado e Wilder Morais participam da Romaria de Nossa Senhora da Penha, em Guarinos

Pároco criticou atual governo por prometer e não concluir a rodovia que liga Guarinos a Pilar de Goiás e pediu ao pré-candidato ao governo que, se eleito, se empenhe em finalizá-la

Mantendo uma tradição que o acompanha desde os 14 anos de idade, o senador Ronaldo Caiado (Democratas) participou neste sábado (30/06) de missa em louvor à Nossa Senhora da Penha dentro da famosa romaria de Guarinos, que completa 268 anos de existência e é considerada o terceiro maior roteiro da fé em Goiás.

Ronaldo Caiado chegou em Guarinos na companhia do senador Wilder Morais (Democratas) no meio da tarde, após participar de cavalgada em Uruaçu, no Norte goiano. Os dois percorreram um trajeto a pé do estádio municipal até o Santuário de Nossa Senhora da Penha, onde participaram da missa das 15 horas celebrada pelo Padre Marcelo, de Itapaci.

“Participar da Romaria de Nossa Senhora da Penha é uma tradição de família, que acompanho desde os 14 anos de idade. Minha mãe sempre nos ensinou a reverenciar a Deus e ou devoto de Nossa Senhora da Penha. Para mim é uma alegria enorme estar aqui, acompanhado do senador Wilder Morais, nesta festa que é tão representativa da cultura e da religiosidade de Goiás. Tradições como essa terão sempre o meu incentivo. Elas devem estar muito vívidas para os jovens e crianças, que terão o papel de perpetuá-las para as futuras gerações”, afirmou.

Durante a visita a Guarinos, o senador também falou aos fiéis sobre o seu trabalho no Congresso em prol da família e do seu entusiasmo em participar destes festejos religiosos, a exemplo do que tem feito todos os anos durante as romarias de Trindade, Muquém e Guarinos. Esta semana, Ronaldo Caiado percorreu a pé como romeiro os 18 quilômetros da via dos romeiros de Trindade, que ligam Goiânia à cidade.

Na missa das 15 horas, o padre Periquito, que é pároco do Santuário, agradeceu as presenças dos senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais e pediu que se comprometam com a conclusão do asfalto que liga Guarinos a Pilar de Goiás, classificando como uma vergonha o fato de o atual governo ter prometido a obra por tantas vezes sem nunca concluí-la. A fala do padre foi muito aplaudida pelos fiéis, que sofrem com a falta de segurança na rodovia.

Acompanharam os senadores em Guarinos o prefeito de Santa Terezinha de Goiás, Marcos Cabral (Democratas); o prefeito de Pilar de Goiás, Sávio Soares (MDB); o deputado estadual José Nelto (Podemos); e os ex-prefeitos Vateco (Pilar de Goiás), Olímpio César (Crixás), Abedir Santana (Itapaci) e José Omar (Guarinos).