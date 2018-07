Ronaldo Caiado e Wilder Morais participam de cavalgada em Trindade

Ao lado de cavaleiros e muladeiros de vários municípios do interior de Goiás, os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, percorreram nesta sexta-feira (29/06) as ruas de Trindade dentro dos festejos da Romaria do Divino Pai Eterno, uma das festas religiosas mais tradicionais do País. O trajeto até o carreiródromo foi marcado por manifestações de apoio à pré-candidatura dos senadores – Ronaldo Caiado ao governo e Wilder Morais à reeleição.

“É com sentimento de fé e gratidão que participei hoje, ao lado do senador Wilder Morais, da cavalgada de Trindade. Sou apaixonado por mulas e cavalos e desde a minha juventude levo adiante essa tradição tão bonita de Goiás. Assim como fiz durante a caminhada até Trindade, aproveitei o momento para pedir ao Divino Pai Eterno que guie meus caminhos para que continue na vida pública sempre com transparência, honestidade, ética e atento às necessidades de cada um”, afirmou Ronaldo Caiado.

Os pré-candidatos chegaram por volta das 10 horas da manhã em Trindade, onde antes se reuniram com a Comitiva dos Amigos do Divino Pai Eterno de Iporá e seguiram montados em mulas até a concentração dos cavaleiros e muladeiros. Antes da concentração, os dois se encontraram com o deputado estadual Dr. Antonio (Democratas), também pré-candidato à reeleição e representante de Trindade na Assembleia Legislativa.

Durante quase três horas, sob um sol forte, Ronaldo Caiado e Wilder Morais cumprimentaram os moradores que saíam às portas de suas casas para assistir ao desfile. Depois eles seguiram até o carreiródromo, onde também foi recebidos com festa pelos visitantes.

Esta é a segunda vez essa semana que os democratas visitam Trindade. Na segunda-feira (25/06) eles percorreram a pé, em romaria, os 18 quilômetros que ligam Goiânia a Trindade pela via dos romeiros. Os dois estavam acompanhados de familiares, amigos e apoiadores.

Assim como ocorreu na segunda-feira, o carinho que recebeu da população nesta sexta-feira deixou Ronaldo Caiado emocionado. “São 30 anos de vida pública e o mais importante é saber que durante esse tempo nunca desonrei um voto. Neste momento da vida pública, em que muitos políticos estão em descrédito, é uma alegria muito grande poder estar junto às pessoas e poder receber delas tanto carinho e palavras de apoio”, afirmou.