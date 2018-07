Último dia para fazer as inscrições para Festival Música na Serra Dourada

Termina nesta segunda-feira (02.07) as inscrições para o Festival Música na Serra Dourada, que será realizado na Cidade de Goiás, entre os dias 8 e 12 de agosto. A temática do festival é a música instrumental e esta edição destina-se a instrumentistas de cordas, violino, viola, violoncelo, oferecendo a estudantes a oportunidade de se aperfeiçoarem com alguns dos mais renomados mestres do país. O edital de inscrição está disponível no site da Elysium Sociedade Cultural, uma das organizadoras do evento: http://elysium.org.br.

Alessandro Borgomanero, diretor artístico do festival explica que serão selecionados até 20 participantes, a ser divididos por professores pela comissão organizadora. O resultado da seleção será divulgado no dia 6 de julho de 2018. Daniel Guedes (UFRJ-violino­), Luciano Pontes (UFG-viola), Emerson de Biaggi (UNICAMP – viola), David Gardner (UFG-violoncelo) e Fabio Presgrave (UFRN-violoncelo) são os professores que ministrarão os cursos.

Os alunos selecionados receberão bolsa integral, para os dias do festival, incluindo transporte de Goiânia até a cidade de Goiás, ida e volta, acomodações em quartos duplos, três refeições diárias e aulas, além de certificado de participação, mediante presença integral nas atividades do festival. Participantes selecionados residentes em outras cidades deverão providenciar seu deslocamento até Goiânia, com recursos próprios.

O Festival é realizado pela Elysium Sociedade Cultural e pelo Instituto Rizzo. A programação contará ainda com três apresentações no Teatro São Joaquim: No dia 8, a abertura será com a Orquestra Camerara Filarmônica de Goiás com os professores convidados, Daniel Guedes do violino, Emerson de Biaggi na viola e Fábio Presgrave ao violoncelo. Eles atuarão como solistas em um programa que abrange 200 anos de música, incluindo obras de vários compositores brasileiros como Villa Lobos.

Nos dias 10 e 11 de agosto dois concertos de música de câmara serão realizados em Goiás contando com a presença dos professores da UFG, o violista Luciano Pontes e o violoncelista David Gardner que vão se alternar em diferentes formações, culminando no encerramento do festival, no sábado, com a apresentação do Sexteto op. 18 do compositor alemão, Johannes Brahms, uma das maiores obras jamais escritas para essa formação.

No domingo haverá um recital com os alunos no Palácio Conde dos Arcos, onde o público vilaboense poderá apreciar os jovens talentos que demonstrarão toda a sua qualidade artística que foi trabalhada e lapidada durante o festival.