Funcionários da Amma vão combater fogo nos parques

Todos os servidores da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) que trabalham nos parques de Goiânia receberão nesta terça-feira, 3, e quinta-feira, 4, treinamento do Corpo de Bombeiros, o qual está voltado à orientação técnica de combate a incêndio. Esse treinamento acontecerá no Núcleo Socioambiental (Avenida César Lattes com a Rua D1, Setor Novo Horizonte), que funciona dentro do Parque Macambira, que tem 25,5 hectares e é, portanto, o maior parque linear da América Latina.

Esse treinamento foi solicitado pelo presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Márcio André de Morais, numa visita que este fez recentemente ao órgão municipal, acompanhado de outros integrantes da respectiva corporação. Também participou da reunião o diretor de Áreas Verdes e Unidades de Conservação da Amma, Ormando Pires.

Gilberto Neto destacou que esse treinamento “será de grande importância no sentido de fazer com que uma ação seja realizada de maneira rápida caso ocorra algum incêndio num dos 38 parques de Goiânia”. Segundo ele, “a Amma vai realizar também uma campanha buscando o envolvimento dos moradores que residem nos arredores dos parques” E isso, segundo ele “para que os moradores ajudem na preservação dos parques e também acione a Amma quando, porventura, constatar algum indício de fogo, sobretudo à noite quando não há funcionários nos parques”.