Kátia quer retomar capacidade produtiva do Oeste Goiano

Em visita às instalações da Universidade Estadual de Goiás (UEG), nesta segunda-feira (02), Kátia Maria falou da necessidade de promover o desenvolvimento regional. “A UEG será uma indutora do desenvolvimento do Oeste Goiano no meu governo. Vamos construir o Hospital Veterinário e ativar o laboratório de laticínio para dar condições para que as pesquisas possam transformar diretamente a realidade local e fortalecer o APL do leite na região”, afirmou Kátia.

A pré-candidata do Partido dos Trabalhadores ao Governo de Goiás, Kátia Maria, foi recebida pelo diretor do Câmpus da UEG, Dr. Jarbas de Paula Machado e pelo presidente do PT da cidade, Eber Dias.

Após a visita, Kátia aproveitou e assistiu a vitória da seleção brasileira sobre o México ainda no município. Depois a petista seguiu para a posse do Presidente Interino da Fecomércio, Ademildo Godoy, em Goiânia.