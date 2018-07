Câmara Municipal reconhece trabalhos de Wilder Morais e Ronaldo Caiado em prol de Hidrolândia

Os senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais, ambos do Democratas, foram aplaudidos de pé por centenas de pessoas que lotaram o plenário da Câmara Municipal de Hidrolândia. Wilder Morais recebeu o título de cidadão hidrolandense e Ronaldo Caiado foi condecorado com uma placa em homenagem ao seu trabalho pelo vice-prefeito Casimiro Netto (Democratas).

O reconhecimento dos hidrolandenses a Wilder Morais e Ronaldo Caiado resulta do trabalho realizado pelos democratas a favor do município. Juntos, eles destinaram mais de R$ 3 milhões em emendas para a aquisição de máquinas e veículos, além de melhorias urbanas e a construção de equipamentos como hospitais e um Centro do Idoso.

Ao abrir os trabalhos da solenidade, o presidente da Câmara de Hidrolândia, Júlio Franklin (PSC), sublinhou que a iniciativa vem de encontro aos interesses da população, satisfeita com o trabalho realizado pelo jovem senador, que completou 50 anos na semana passada, mas que soube contornar as dificuldades de um iniciante da política para beneficiar a população de Goiás.

“Estamos reconhecendo o mérito tanto de Wilder Morais quanto de Ronaldo Caiado, que agiram para beneficiar a nossa cidade e nós, como representantes diretos da população, não poderíamos deixar passar em branco a atuação deles em prol de Hidrolândia. É uma honra para nossa comunidade receber dois parlamentares da estirpe deles”, acrescentou.

Propositor do título de cidadania, o vereador José Delio Jr. (Podemos) enalteceu a capacidade de trabalho e de articulação política de Wilder Morais ao longo dos últimos seis anos em benefício dos 246 municípios goianos. “Wilder é um político despido de vaidades e sua história de vida é um exemplo para todos nós, de quem começou lá embaixo, filho de Taquaral, e que chegou a dirigente de um conglomerado empresarial e a um mandato de senador”, afirmou.

Presente

Emocionado com a homenagem, Wilder Morais agradeceu aos vereadores de Hidrolândia e relembrou suas primeiras andanças pela cidade, ainda como suplente de senador, e os benefícios que seu mandato trouxe para a cidade.

Wilder ficou surpreso ao ser avisado da presença de sua mãe, Maria Angélica Morais, na sessão solene. O democrata destacou a importância da figura materna em sua jornada. “Ela me deu o ânimo de nunca desistir, mesmo nos momentos mais delicados. É uma honra tê-la por perto”, disse.

Sem perder tempo, ele anunciou também uma boa nova, fortemente aplaudida pelo público no auditório-plenário. “Meu reconhecimento à cidade se dará em uma emenda de R$ 500 mil a ser proposta nos próximos dias e os vereadores que vão definir qual obra será contemplada pela verba. Não sou de fazer simples promessas, mas de realizar ações que estejam aos olhos da população”, asseverou.

Reconhecimento

Ao conceder a placa comemorativa a Ronaldo Caiado, o vice-prefeito de Hidrolândia, Casimiro Netto, rememorou a atuação política do democrata ao longo de seus mandatos como deputado federal e senador para trazer emendas para beneficiar a cidade.

“Ao andar por Hidrolândia nós ‘trupicamos’ em emendas do senador Caiado e do senador Wilder, enquanto os projetos financiados pelo [programa] Goiás na Frente estão parados, mesmo com o prefeito sendo do grupo político do governador”, reforçou.

Ao discursar, o líder do Democratas no Senado Federal agradeceu o carinho dos hidrolandenses a Wilder Morais e a ele próprio, que sempre teve boas votações na cidade, e retribuiu os votos recebidos com ações que propiciaram o desenvolvimento do município.

Finanças

Na oportunidade, Ronaldo Caiado rebateu as acusações do governo estadual de que ele poderia prejudicar o desenvolvimento de Goiás por ter apresentado um requerimento no último dia 26 de junho, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, convocando o ministro da Fazenda Eduardo Guardiola e o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antônio de Souza para explicar em uma operação de empréstimo de R$ 510 milhões em andamento entre o estado e a Caixa Econômica Federal. A iniciativa foi aprovada pelos membros da CAE.

Goiás hoje tem nota C no ranking de capacidade de pagamento (CAPAG) do Tesouro Nacional, quando a exigência é que se tenha notas A ou B para a União autorizar esse tipo de operação. A Cixa concedeu o empréstimo recebendo como garantia receitas tributárias, no caso, cotas do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o que é proibido pela Constituição.

Para que recursos fruto de arrecadação sejam usados como garantia de uma operação de crédito, a União deve figurar como parte do contrato, o que não acontece com o caso de Goiás. A determinação está expressa no artigo 176 da Constituição.

“Estão querendo colocar a culpa em mim dos problemas que eles causaram ao longo dos últimos anos. Não venham com esta história. Esse governo que esta aí vendeu a Celg a preço de banana, gastou R$ 1,2 bilhão com propaganda e paga outros R$ 1,45 bilhão de juros da dívida pública”, observou Caiado. “Quem está levando a máquina pública para um caos semelhante ao Rio de Janeiro é este grupo político, que se omite enquanto há 55 mil pessoas na fila de espera de uma cirurgia, a polícia perde efetivo e não trabalha com equipamentos”, concluiu.

Deputados

Três dos representantes da frente Unidos para Mudar Goiás na Assembleia Legislativa, Dr. Antônio, José Nelto e Lívio Luciano também fizeram questão de destacar a curta e promissora trajetória de Wilder Morais na política e a firme luta de Ronaldo Caiado em prol do estado contra os desmandos do grupo político que governa há 20 anos.