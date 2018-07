“Construir a casa própria é ajudar a construir o futuro das nossas famílias”, afirma José Eliton

Governador participa em Anápolis da entrega de 512 apartamentos do Residencial Colorado e afirma que fazer moradias é uma das ações que mais o realizam como gestor público

O governador José Eliton afirmou nesta terça-feira (3/7), ao participar da entrega de 512 apartamentos do Residencial Colorado ao lado do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, que a parceria entre o Governo de Goiás, a União e as prefeituras está tornando realidade o sonho de casa própria para milhares de goianos de todas as regiões. “Construir a casa própria é ajudar a construir o futuro das nossas famílias. Por isso é uma das ações que mais me realizam como governador”, afirmou ele.

“O ministro Baldy nos ajuda muito a realizar esse sonho. O que estamos entregando aqui hoje não uma simples construção de alvenaria. É um lar. Participar de uma entrega como essa é uma das ações que mais me realizam como gestor público”, disse o governador. José Eliton, Baldy, o ex-governador Marconi Perillo, o prefeito Roberto Naves (Anápolis), o presidente da Caixa Econômica Federal, Nelson Antonio de Souza, e a superintendente regional do banco, Marise Fernandes, comandaram a entrega das unidades habitacionais no município.

“Como governador, sei da importância desse espaço. É um lar, um lar para que cada família contemplada possa sonhar com um futuro melhor”, disse o governador José Eliton. “Para 2018, liberamos mais 700 mil novas moradias para o Minha Casa, Minha Vida. O Ministério das Cidades, via Caixa, já estamos com mais de 400 mil moradias em construção, gerando, também, empregos para milhares de brasileiros”, afirmou, por sua vez, o ministro Baldy.

O Residencial Colorado é um conjunto com 512 apartamentos, com apartamentos de 48 metros quadrados dotados de dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro, varanda e sistema de aquecimento solar para o chuveiro. “Como governador, sei da importância desse espaço. É um lar, um lar para que cada família contemplada possa sonhar com um futuro melhor”, disse José Eliton. As unidades foram destinadas a famílias com rendimento de até R$ 1,6 mil contempladas a partir de critérios estabelecidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.