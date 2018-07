Férias com as crianças: Chapada dos Veadeiros é opção para fugir do agito das cidades em família

Uma ótima opção é aproveitar as cachoeiras com fácil acesso da região. A Loquinhas se destaca entre uma das mais belas cachoeiras do entorno e perfeita para as crianças. O local conta um conjunto de sete poços com águas em tonalidade que variam de azul para verde. Fica próxima ao Centro de Alto Paraíso de Goiás. A Trilha Loquinhas é a principal, um caminho com 800 metros de distância totalmente acessível. Para alegria da molecada, tem um parquinho logo na entrada.

A cachoeira dos cristais tem uma sede com banheiros e bar/restaurante, além de um bonito jardim incluindo um deck com vista para a Chapada e 7 poços existentes nos 400 metros de declive. É uma trilha bem curta, pois em 400 metros chega-se à última cachoeira, a Véu de Noiva. Com bastante sombra e uma boa estrutura no local, é uma boa opção para curtir com os pequenos com segurança.

Outra dica para curtir com a garotada é a cachoeira do Poço Encantado, que tem uma ótima prainha de areia, com bastante espaço para a família se integrar. O poço é bem amplo, com partes rasas perfeitas para crianças. Para quem quiser garantir ainda mais diversão, é possível alugar prancha de stand up paddle para dar uma remada. O poço é pequeno, mas é uma atividade para os pequenos que adoram chegar mais perto da queda d’água.

Para quem procura um ambiente mais privativo, os poços Doutor ou Gabi, são ideais. Localizados dentro da pousada-boutique Inácia, foram assim nomeados em homenagem aos donos do local. A queda d’água e o poço natural, respectivamente, contam com uma trilha de fácil acesso de aproximadamente cinco minutos. É exclusiva para hospedes. Um dos diferenciais é que, enquanto curtam o poço, é possível desfrutar do serviço de bar da pousada. O momento dá a chance de toda a família se renovar durante os mergulhos nas águas cristalinas enquanto saboreiam sucos, drinks e petiscos.

Com outros atrativos para as crianças, a pousada, reconhecida pela sofisticação, possui ainda uma piscina exclusiva para o público infantil, além de um parquinho com escorregadores, balanços e redes de escalada, campinho de futebol e hidromassagem. “Uma outra possibilidade é que as crianças podem estar sempre acompanhadas por seus animais de estimação, o que garante mais alegria e descontração para toda família”, comenta Gabriela Alcoforado, uma das sócias da pousada que, complementa explicando que no período de férias a procura é maior, principalmente, por famílias.