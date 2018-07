Goiânia registra queda em roubos e furtos contra usuários do transporte coletivo em junho

Ocorrências apresentam redução desde o lançamento do programa Mais Segurança, que conta com medidas como Batalhão de Terminal e Viagem Mais Segura

Goiânia registrou queda de 60% no número de roubos contra usuários do transporte coletivo. A comparação é de 1º a 30 de junho de 2018 com igual período do ano passado. A redução é fruto da implantação do Batalhão de Terminal e do Viagem Mais Segura, medidas que fazem parte do programa Mais Segurança, lançado em abril pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Segurança Pública.

No mesmo período, houve redução de 40,61% nos casos de furtos. “O policiamento nos terminais funciona 24 horas por dia e perfeitamente”, afirma o governador José Eliton. “Estamos investindo em tecnologia e na presença policial para garantir mais segurança à população que precisa do transporte público diariamente”, explica.

O secretário de Segurança Pública, Irapuan Costa Júnior, ressalta que o trabalho das forças policiais foi otimizado para que os usuários do transporte coletivo estejam cada vez mais seguros. “Criamos estratégias específicas para atender essa demanda. Os números mostram que estamos no caminho certo”, avalia.

Com o Batalhão de Terminal, o transporte coletivo passou a contar com efetivos fixos da Polícia Militar no Eixo Anhanguera (Novo Mundo, Praça da Bíblia, Praça A, Dergo e Padre Pelágio. Além disso, de meia-noite às 6 horas, os ônibus que fazem a linha do Eixo Anhanguera, os chamados “Corujão”, são escoltados por viaturas da PM.

O Viagem Mais Segura conta com a participação da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Superintendência de Polícia Técnico-Científica. Terminais de ônibus da capital também receberam dispositivos de monitoramento por câmeras.

Criminalidade em queda

Desde que foi criado, o programa Mais Segurança reduziu 61,82% dos casos de roubos contra usuários do transporte coletivo de Goiânia. Furtos, por sua vez, recuaram 41,64%. A comparação é de 19 de abril a 2 de julho deste ano com o mesmo período de 2017.