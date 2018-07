Governo Junto de Você em Goiânia supera marca de mais de 100 mil atendimentos

Durante a realização da 65.ª edição do Governo Junto de Você – Região Metropolitana, entre os dias 25 e 29, na Praça Cívica, em Goiânia, foram registrados 118.654 atendimentos. Ao longo da semana, a população contou com mais de 200 serviços disponibilizados por órgãos estaduais e entidades parceiras, além de atrações culturais, de desporto e de lazer.

Kênia Almeida, dona de casa, de 35 anos de idade, chegou bem cedo no último dia do Governo Junto de Você, buscando o exame oftalmológico e conseguiu atendimento. “Estamos juntos aqui no evento aguardando uma consulta oftalmológica. O governo está de parabéns, o atendimento é muito bom, com pessoas excelentes e capacitadas na área”, elogiou. O jardineiro Josivá de Souza Santos, 50 anos de idade, disse que o atendimento prestado no Governo Junto de Você é uma verdadeira “rede social”, que alcança todos.

Surpresa

Não somente a quantidade de atendimentos, mas o interesse da população surpreendeu em alguns setores, conforme testemunhou o gerente de Qualificação Profissional do programa“Qualifica Goiás”, da Secretaria do Trabalho, Maurivan Salustiano de Oliveira. “Das cinco mil vagas, preenchemos 4.300, ou seja, um incremento de mais de 50% no número de inscrições diárias que tínhamos até então”, disse.

De acordo com o gerente, o publico que busca qualificação é bastante diversificado. “Vai desde jovens até senhores e senhoras, buscando reposicionamento no mercado de trabalho. A procura é de todas as idades”, pontua. A grande tendência, segundo ele, é para o desenvolvimento de negócios digitais. “Todos querem montar algo pela internet. Essa é uma tendência e a procura, nessa área, é muito grande. Estamos bastante felizes e satisfeitos com o resultado”, avalia.

Além das informações prestadas e do atendimento do Vapt Vupt relacionados ao SINE (procura de emprego), emissão de documentos pessoais, carteira de trabalho e cartão Renda Cidadã, o serviço mais demandado pela população foi o atendimento oftalmológico, acompanhado dos demais serviços de saúde (aferição de pressão e glicemia, orientações, etc).