Iris: Daniel é o nome para mudar os destinos de Goiás

Prefeitos e deputados do MDB manifestam entusiasmo com pré-candidatura de Daniel Vilela ao governo de Goiás e traçam estratégias para apresentar em seus municípios o projeto do partido de mudança verdadeira para o eleitorado.

Maior liderança do MDB em Goiás, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, pediu que os demais prefeitos do MDB arregacem as mangas e se dediquem integralmente à campanha de Daniel Vilela ao governo de Goiás. Em reunião de trabalho com 24 prefeitos do partido, quatro deputados estaduais e dois federais, além de vários ex-prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de mais de 30 municípios, Iris Rezende disse que Daniel representa a mudança de práticas que os goianos buscam e que os aliados têm a responsabilidade de conduzir este projeto em seus municípios.

“Em Goiânia, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Dia e noite, sábado e domingo, eu vou agir para que cada habitante desta cidade entenda o por quê eu estou lutando pela eleição do Daniel Vilela, esse jovem extraordinário”, afirmou Iris, sendo aplaudido pelos presentes. “Eu tenho confiança nesse jovem. Sei que é o nome hoje para mudar os destinos de Goiás e tenho certeza que será um dos melhores governadores do nosso País”, complementou.

O prefeito lembrou das dificuldades que os goianos têm enfrentado devido aos problemas da gestão e da irresponsabilidade fiscal do atual governo e destacou que o MDB tem uma história na oposição às gestões do PSDB no Estado. Destacou também que seu apoio a Daniel vai muito além da questão partidária. “Não fosse o Daniel um jovem cheio de ideal, tomado de princípios admiráveis de vida, vocacionado para a política, eu não estaria aqui manifestando meu empenho. Teria lá atrás ido buscar, quem sabe, um outro nome dentro do partido. Mas não titubeei e disse que apoiaria nosso candidato.”

Iris pediu aos presentes para fazerem um trabalho corpo a corpo nos municípios voltado à divulgação dos projetos de Daniel Vilela e também dos demais candidatos majoritários e da chapa proporcional e, mostrando-se antenado com as novas ferramentas de comunicação, defendeu também um uso qualitativo das redes sociais. “Não vamos aguardar só o horário eleitoral, não. Hoje temos condições de através do celular de conscientizar as pessoas sobre a realidade política de Goiás e apresentar nossas propostas”, disse.

As lideranças presentes à reunião manifestaram total apoio aos pedidos de Iris e todos os discursos foram de engajamento no projeto liderado por Daniel Vilela. Prefeitos e deputados afirmaram que a estrutura do partido nos municípios e a proposta de renovação política em Goiás vão fazer a diferenças na disputa eleitoral.

Renovação

Daniel Vilela falou aos presentes que o MDB tem hoje as melhores condições para apresentar um projeto de mudança para o Estado e vencer nas urnas. “Somos nós que nunca estivemos ao lado desse governo e não somos iguais a eles. Temos princípios e práticas políticas diferentes. Somos da política de resultados, não da pirotecnia. Sabemos cuidar das pessoas, especialmente das mais humildades, e nunca terceirizamos nossa responsabilidade para com Goiás. E se os goianos estão ansiosos por uma renovação nas práticas políticas, vamos dar isto a eles”, afirmou o pré-candidato.

Recém-filiado ao MDB, o deputado estadual Humberto Aidar disse que se aliou aos partido pela crença na capacidade de Daniel Vilela de fazer um bom governo. “Não precisei de ver nenhuma pesquisa pra ter a convicção que no meu próximo mandato de deputado estadual terei como governador Daniel Vilela. Eu estarei nas ruas, nos bairros, nas cidades, nas igrejas, nas universidades, em todos os lugares para dizer para as pessoas que Goiás precisa do novo, de uma nova mudança”, afirmou Aidar.

Os deputados estaduais Bruno Peixoto, Wagner Siqueira e Paulo Cezar Martins também defenderam o empenho do partido na pré-campanha e durante o período eleitoral e pediram para os prefeitos ajudarem a organizar nas regiões onde ficam seus municípios uma agenda de trabalho junto às lideranças.

Prefeito de Mineiros, o ex-governador Agenor Rezende seguiu a mesma linha e disse que basta o partido seguir o exemplo de Iris para sair vitorioso nas urnas. “Temos o melhor pré-candidato e temos estrutura montada em praticamente todos municípios. O nosso engajamento será decisivo nessa eleição”, disse. Gilmar Alves, de Quirinópolis, disse que a demonstração de força e unidade partidária manifestada no encontro será decisiva no momento eleitoral.

Representando os ex-prefeitos do partido presentes à reunião, Gilberto Naves, de Goianésia, destacou a junção das figuras experientes do MDB com a juventude dos novos líderes como um diferencial. “Nosso projeto tem tudo para deslanchar e dar certo. Temos a força e a história de lideranças como Iris Rezende e Maguito Vilela, somada à energia e juventude de Daniel e tantos outros. Ou seja, temos produto e projeto para apresentar”.