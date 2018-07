José Eliton assina convênio de R$ 71 milhões com a Funasa para beneficiar municípios goianos

“Dinheiro bom é dinheiro na obra”, arrematou o ministro Alexandre Baldy, ao agradecer o governador pelo apoio que tem recebido do governo do Estado

O governador José Eliton assinou hoje, com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), representada por seu presidente, Rodrigo Sérgio Dias, convênio de R$ 71,2 milhões para implantação de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em 18 municípios do Estado. O valor total do investimento, por meio do Ministério das Cidades, é de R$ 200 milhões, a ser repassado em etapas. A solenidade, esta manhã em Goiânia, contou com a presença do ministro das Cidades, Alexandre Baldy, e de prefeitos e representantes da Saúde no Estado e nos municípios.

O governador, ao saudar as autoridades presentes, destacou o trabalho do ministro Alexandre Baldy e do presidente da Funasa, Rodrigo Sérgio Dias. Ele parabenizou o ministro pela “agenda eficiente”, que “elimina a burocracia”, a favor dos interesses maiores da população. “O Estado de Goiás tem uma parceria constante com o ministério das Cidades”, disse, reforçando que Baldy desenvolve uma agenda proativa a favor Goiás.

Na presença prefeitos, José Eliton aproveitou para informar que o Estado atingiu a marca de 220 municípios que assinaram convênio com o programa Goiás na Frente. O ministro disse perceber a “boa vontade” do governador José Eliton em “fazer acontecer” o Goiás na Frente nos municípios.

Em nome dos prefeitos presentes, o presidente da Associação Goiana de Municípios (AGM) e prefeito de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende, destacou a importância das parcerias das prefeituras com o Ministério das Cidades e a Fundação Nacional de Saúde (Saúde), observando que “isso vem muito bem em um momento em que as prefeituras estão passando por grandes dificuldades”.

Alexandre Baldy afirmou que o Orçamento da Pasta para este ano está inteiramente “carimbado”, porque a ação “é forte, agressiva”, com uma visão de médio e longo prazos. “Essa é uma articulação política que se faz dentro do Congresso, aí fazemos o nosso trabalho”, explicou Baldy, enfatizando que quando um convênio é assinado, os recursos junto ao orçamento já foram reservados. “Hoje nós não discutimos mais 2018, mas 2019”, assinalou.

“Dinheiro bom é dinheiro na obra”, arrematou o ministro, ao agradecer o governador pelo apoio que tem recebido do governo do Estado. “Não podemos ser desnecessários no papel de agente público”, acrescentou, enfatizando a importância do poder público atender às demandas sociais.

Rodrigo Sérgio Dias informou que são R$ 71 milhões, que fazem parte de um total de R$ 200 milhões que o Ministério das Cidades trouxe para Goiás nos últimos quatro meses. “Esse investimento só foi possível graças ao ministro Alexandre Baldy”, disse, acrescentando os R$ 200 milhões vão representar economia de R$ 1 bilhão nos gastos do Estado com a Saúde, por se tratar de uma ação que contempla a medicina preventiva.

Em entrevista coletiva, logo após a assinatura, o governador afirmou que os recursos dos convênios com o Ministério das Cidades, que somam cerca de R$ 200 milhões, vão possibilitar, por exemplo, a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETA) de Goiânia, com reflexos positivos na preservação das bacias do Rio Meia Ponte e do Ribeirão João Leite, que abastecem boa parte da Região Metropolitana de Goiânia. “A partir de agora teremos condições de tratar mais de 80% dos resíduos orgânicos identificados no esgotamento sanitário”, assinalou, observando que isso permite a oferta de água de excelente qualidade.

Participaram também da solenidade os prefeitos de Hidrolândia, Acreúna, Abadiânia, Amaralina, Brazabrantes, Cachoeira Alta, Ceres, Chapadão do Céu, Gameleira, Jandaia, Matrinchã, Padre Bernardo, Paranaiguara, Porteirão, Santa Rita do Araguaia, São Miguel do Araguaia, Trombas e Turvelândia.