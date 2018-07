José Eliton e Fabrina incluem mais 10 mil estudantes no Programa Bolsa Universitária

Governador e presidente de honra da OVG comandam cerimônia de inclusão de estudantes, com entrega de 9 mil bolas parciais e 1 mil integrais

A Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Governo do Estado realizam nesta quarta-feira (4/7), evento de inclusão de 10 mil estudantes no Programa Bolsa Universitária (PBU), em solenidade comandada pelo governador José Eliton e pela presidente de honra da OVG, Fabrina Müller. A solenidade tem início às 14 horas, no Ginásio Goiânia Arena. São nove mil bolsas parciais e mil integrais. Os selecionados começarão a receber o benefício a partir de julho.

Os bolsistas deverão chegar ao ginásio às 12h30, para assinar Termo de Compromisso e formalizar a adesão ao programa. O estudante deverá apresentar documento de identificação, o contrato impresso e assinado (disponível no site www.ovg.org.br, banner Bolsa Universitária) e caneta azul ou preta. O não comparecimento na solenidade para assinatura do contrato implicará na perda do benefício.

O evento terá a participação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que irão oferecer vagas de estágio e disponibilizar informações aos estudantes. A Bolsa Universitária é destinada a alunos matriculados em instituições particulares de ensino superior no Estado de Goiás ou em Fundações que cobram mensalidade.

Desde a criação em 1999, o programa já beneficiou cerca de 190 mil estudantes. A bolsa integral contempla alunos com renda bruta familiar de até três salários mínimo. Já a bolsa parcial beneficia universitários que têm renda bruta familiar mensal de até seis salários mínimos. O PBU tem 85 Instituições de Ensino Superior credenciadas sediadas em 33 municípios, beneficia estudantes de 221 municípios goianos e conta 10 bancos de sangue e 1.200 entidades parceiras para o cumprimento da contrapartida, uma exigência feita aos bolsistas, que passam a atuar em instituições governamentais ou não governamentais, cumprindo jornada compatível com seus horários na faculdade ou no emprego.