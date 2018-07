José Eliton entrega Escola Padrão Século 21 e Centro de Educação Infantil em Aparecida de Goiânia

Em agenda no município da Grande Goiânia nesta quarta-feira, 3, governador também autoriza R$ 580 mil para reforma de moradias precárias

O governador José Eliton entrega nesta quarta-feira, 3/7, em Aparecida de Goiânia, uma Escola Padrão Século XXI e um Centro de Educação Infantil e autoriza mais R$ 580 mil para recursos do Cheque Mais Moradia para a reforma de casas em situação precária. Além da Escola Padrão Século XXI no Jardim das Hortênsias, o governador inaugura um Centro de Educação Infantil (CEI), fruto de parceria da Agehab com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e a Associação Comunidade Luz da Vida – Anhembi.

Também haverá entrega de Cheques Mais Moradia – modalidade Reforma para 204 famílias de vários bairros de Aparecida de Goiânia, em cumprimento a convênio com entidade social. Famílias do município serão beneficiadas ainda com cartões do Renda Cidadã. A solenidade de entrega acontecerá a partir das 18 horas, na Escola Padrão Século XXI, Rua Menzico Louza, Quadra 2, Lote ATM 01, Jardim das Hortênsias. Ainda será entregue segunda etapa de Cheque Comunitário para construção do Centro de Formação Integral (Cenfi), no valor de R$ 50 mil. O investimento em Cheque Comunitário da Agehab para a construção do CEI foi de R$ 130 mil, destinado exclusivamente à aquisição de material de construção.

O Governo de Goiás atua em Aparecida de Goiânia para levar moradias para as famílias que mais precisam da intervenção do poder público para conquistar a casa própria. Por meio de parceria com o Ministério das Cidades, Caixa Econômica Federal e Prefeitura de Aparecida de Goiânia, foi contratado em maio último mais um empreendimento de interesse social para o município. Serão construídos 208 apartamentos no Residencial Agenor Modesto I. O valor total do empreendimento é R$ 18 milhões 469 mil, com destinação pelo Governo de Goiás de recursos do programa Cheque Mais Moradia no valor de R$ 2 milhões 161 mil.

Os recursos federais para a construção do residencial são provenientes do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), operacionalizado pela Caixa, no valor de R$ 16 milhões 640 mil. A prefeitura de Aparecida fez a doação do terreno onde serão construídos os apartamentos. De acordo com o presidente da Agehab, Cleomar Dutra, as parcerias efetivadas pelo Governo de Goiás viabilizam os empreendimentos de interesse social, facilitando o acesso das famílias com menor poder aquisitivo à conquista da casa própria. O valor das prestações nesta modalidade de convênio do Minha Casa Minha Vida/FAR variam de R$ 80,00 a R$ 270,00.

Também em Aparecida de Goiânia, o Governo de Goiás viabilizou a construção de outros 832 apartamentos, o Residencial Buriti Sereno, parceria Ministério das Cidades/Caixa e Prefeitura, em fase de conclusão e com previsão de entrega para agosto próximo. Foram investidos pelo Estado na construção do Buriti Sereno R$ 16,7 milhões em Cheque Mais Moradia, que somados aos recursos federais totalizam R$ 66,6 milhões.

Casa Legal em quatro bairros

Com o Programa Casa Legal, a Agehab atua em Aparecida desde 2011 para legalizar e escriturar cerca de 7 mil imóveis. São beneficiados pelo programa os seguintes bairros: Colina Azul, Independência Mansões, Jardim Tiradentes e Madre Germana I. Já foram entregues 2,5 mil escrituras. Outras 4 mil escrituras estão em andamento.

O pedreiro Joaquim da Silva morou durante 20 anos no setor Colina Azul sem a escritura do imóvel. No ano passado, ele foi beneficiado pelo programa Casa Legal e deixou para trás a insegurança de pensar que poderia perder o lugar onde vive com os três filhos. “A escritura é um documento que a gente precisa ter, porque se não tiver, não tem direito na casa. Agora é mais certo que ninguém vai tomar, agora estou com fé que é minha mesmo”, disse aliviado Joaquim.