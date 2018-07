Marconi articula para Alckmin

O ex-governador Marconi Perillo (PSDB) dedicou mais um dia de sua agenda de trabalho, em Brasília, às articulações políticas em torno da candidatura do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin para a Presidência da República e à busca de investimentos e parcerias para obras e programas em Goiás. Marconi esteve nesta quarta-feira (4/7) na Confederação Nacional da Indústria (CNI) e nos Ministérios das Cidades, da Saúde, e da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações.

No primeiro compromisso do dia, Marconi, que é coordenador político de Alckmin, Marconi acompanhou o pré-candidato a presidente em agenda de debate com investidores e empresários na CNI. A entidade promove a rodada de reuniões Diálogo da Indústria com Candidatos à Presidência da República. “Alckmin é o líder democrático certo no momento em que o País precisa ser recolocado na rota do desenvolvimento econômico e social e de fazer as reformas políticas e administrativas necessárias”, afirmou o ex-governador de Goiás, durante a reunião.

Depois, Marconi seguiu para a Esplanada dos Ministérios para encontros de trabalho com técnicos e ministros nas áreas de saúde, cidades e telecomunicações. Em pauta, investimentos para Goiás em diversos segmentos e setores, com destaque para habitação, saneamento e custeio de unidades hospitalares. Estão em curso no Estado diversos investimentos em parceria entre o Governo de Goiás e a União como resultado da articulação administrativa de Marconi no Distrito Federal

“Goiás conquistou espaço e respeitabilidade em Brasília, em todos os ministérios e nas entidades que representam o setor produtivo e dos trabalhadores, em função dos programas e ações inovadores que o governador José Eliton fizemos e estamos fazendo em todas as áreas”, disse Marconi, no percurso entre reuniões de trabalho. “Por isso, temos sempre as portas abertas em Brasília, onde nossos pleitos são sempre ouvidos com atenção e encaminhados para as soluções”, afirma o ex-governador.