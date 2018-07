Marcos Abrão entrega maquinário agrícola a comunidade quilombola

O deputado federal Marcos Abrão (PPS-GO) entregou na última semana um trator, roçadeira, plantadeiras e uma grade aradora para a Associação Quilombola Ana Laura, da cidade de Piracanjuba. De acordo com o parlamentar, o maquinário adquirido com recursos do Ministério da Agricultura será utilizado “para ampliar a produção agrícola da comunidade, que tem na agricultura familiar uma ferramenta muito importante para vencer as barreiras do assistencialismo e conquistar autonomia do ponto de vista econômico”.

Marcos Abrão destaca que “o poder público precisa garantir o acesso à terra, melhorias na infraestrutura das comunidades e na qualidade de vida, além de oferecer condições para um desenvolvimento produtivo da população quilombola. Nós temos que assegurar uma inclusão que seja mais efetiva e reparar a histórica marginalização que os remanescentes de quilombos sofreram”, afirmou.

A presidente da Associação Quilombola, Lucy Tavares, agradeceu o apoio dado à comunidade, acompanhada de membros do sindicato rural do município e representantes da Emater. “Nós estamos muito felizes porque esse maquinário vai ajudar muito o nosso trabalho na produção rural. O deputado conhece a comunidade, sabe da nossa realidade e está sempre pronto a nos ajudar com alternativas de desenvolvimento e não assistencialistas”, pontua.