Marcos das Neves deixa Seduce e governador deve anunciar novo secretário ainda esta semana

Manoel Messias Rodrigues

O secretário Marcos das Neves divulgou ontem à tarde em seu perfil no Facebook sua saída da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) do Governo de Goiás. Ele publicou uma nota explicando as razões, alegando necessidade de fazer um tratamento de saúde e também motivos de ordem familiar. Em nota, o governador José Eliton disse que deve anunciar ainda nesta semana o substituto de Marcos das Neves.

“Caras amigas e amigos, com muita tristeza deixei ontem a Seduce devido a um inadiável tratamento de saúde e motivos familiares. Nada grave, mas que demanda tempo para resolver”, escreveu.

“Deixo aqui, publicamente, os meus mais sinceros agradecimentos e a minha gratidão à Professora Raquel Teixeira, ao ex-governador Marconi Perillo e, em especial, ao atual Zé Eliton. Que privilégio para Goiás ter um trio tão competente assim, é a certeza de que os avanços continuam!”, continuou

Marcos das Neves fez ainda uma espécie de balanço de suas ações na Seduce. Ele está na secretaria há três anos e meio e assumiu o posto de secretário no início do mês de abril com a desincompatibilização de Raquel Teixeir.

“Deixo pronto, com a parceria de centenas de dedicados colegas, o que vim fazer: criar um sistema de avaliação bimestral confiável e eficaz (ADA), elevar a autoestima do aluno da escola pública com o EnemExpress, o Goiás+Enem em 120 municípios, o EMC (Estudo da Matemática Compartilhada), o EPA (Estudo de Português Compartilhado) e o caderno de atividades Aprender+ na mão de todos os alunos e todos os professores em todos os anos do Fundamental II e séries do Ensino Médio nas 1.151 escolas estaduais. Aprender+ que em 2019 atenderá todas as escolas da rede pública, sejam estaduais ou municipais, do Fundamental I (alfabetização) à 3ª Série (Enem). O inédito 1º Lugar (referente à Prova Brasil de 2017) no IDEB do Fundamental II e Ensino Médio no Brasil deverá coroar todo esse trabalho que teve tantos parceiros, tantos que não consigo citar. Vamos chegar lá! O Brasil vai olhar para Goiás!”, elencou.

Nota do Governo estadual

Informado da saída do secretário Marcos das Neves da Seduce ainda na noite de terça-feira, o governador José Eliton divulgou nota oficial hoje em que observa que a decisão foi de caráter pessoal, para tratamento de saúde.

“Embora tenha lamentado a saída do competente e dedicado secretário, o governador José Eliton entendeu os motivos do auxiliar que, inclusive, se dedicava ao cargo mesmo estando de licença médica”, informou a assessoria do governador.

Ainda na nota, José Eliton agradeceu todo o empenho de Marcos das Neves na concretização de programas do Estado, como o Mais Educação, o Goiás Mais Enem e o Aprender + Total. Por fim, lhe desejou pleno reestabelecimento no tratamento de saúde. O governador deve anunciar ainda nesta semana o novo titular para a Secretaria do Estado de Educação.