Ao entregar obras e benefícios em Aparecida de Goiânia, José Eliton diz que governa olhando para o futuro

Prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha enalteceu as parcerias com o Governo de Goiás e agradeceu ao governador José Eliton pelas obras que tem levado ao município

O governador José Eliton inaugurou, hoje à noite, uma escola Padrão Século XXI, entregou Cartões Renda Cidadã e benefícios na área da habitação, em Aparecida de Goiânia. Para ele, ao investir na educação, com novas e boas escolas, como é a estrutura da que foi entregue em Aparecida, o olhar do governante se direciona para proporcionar um futuro melhor à população goiana.

O Colégio Estadual Jardim das Hortências, construído no Padrão Século XXI, teve investimentos de mais de R$ 3 milhões. A escola conta com 12 salas, laboratórios, quadra coberta, auditórios e biblioteca.

Ele entregou também um Centro de Educação Infantil (CEI), fruto de parceria da Agehab com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e a Associação Comunidade Luz da Vida – Anhembi. “Venho aqui hoje com muita alegria inaugurar essa obra importantíssima. Obra que tem um olhar para o futuro, para o amanhã. Quando o governo tem a capacidade de construir um sonho, ele está trabalhando pra fechar presídios. Quando o governo tem capacidade de construir Universidade, ele está trabalhando pra melhorar a vida das pessoas, pra dar condições da pessoa ter um emprego, quando governo valoriza os professores, ele está dando condições para que milhares de pessoas, milhares de jovens possam sonhar com um futuro melhor”, disse José Eliton ao inaugurar o Colégio.

Ele entregou, ainda, mil cartões do Renda Cidadã e cheques Mais Moradia – modalidade Reforma – para 204 novas famílias beneficiárias do programa no município.

Com isso, o programa alcança 5.519 famílias em Aparecida de Goiânia. O custeio do Renda Cidadã feito pelo Estado no município é de R$ 591 mil mensais. “Quero agradecer as parcerias do governo de Goiás em nosso município. E dizer que nós estamos investindo no município mais de 25% na área da Educação, que é o que a lei determina. Obrigado governador por mais essa obra”, disse o prefeito de Aparecida, Gustavo Mendanha.