Ao entregar mais 10 mil Bolsas Universitárias, José Eliton diz que dá mais um passo na democratização do ensino em Goiás

Programa, que teve início em 1999, com 1000 estudantes, já beneficiou até agora 190 mil universitários goianos

O governador José Eliton deu hoje mais um passo para atingir a meta de beneficiar 200 mil estudantes até dezembro deste ano com a Bolsa Universitária. Na tarde desta quarta-feira (04/07), no Goiânia Arena, na presença de milhares de alunos, ele e a primeira-dama e presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Fabrina Müller, promoveram a inclusão de mais 10 mil beneficiários ao programa. Das 10 mil bolsas, nove mil são parciais e mil integrais. Os selecionados começarão a receber o benefício a partir de julho. Com os novos beneficiários de hoje, o programa chega a 190 mil alunos.

“Este é um programa que gera oportunidades às pessoas, propicia que elas avancem na vida, abram os horizontes, criem perspectivas. O jovem tem um ganho qualitativo relevante. Além do ganho pessoal, ele contribui com a sociedade, amplia a renda familiar e tem melhor acesso ao mercado de trabalho”, resumiu o governador, ao discursar para um ginásio lotado de estudantes.

O evento contou com a participação do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), que iniciaram, no próprio ginásio, as inscrições para a oferta de 500 bolsas de estágio aos estudantes.

José Eliton manifestou sua alegria por ter tido a oportunidade de consolidar o programa. Disse que estava honrando o compromisso que fez ao tomar posse, no dia 7 de abril, de continuar a trabalhar para a consolidação de importantes conquistas do povo goiano, principalmente no campo social, dentre eles a Bolsa Universitária, na sua concepção o mais inclusivo programa estudantil em atividade no âmbito das administrações estaduais.

Para o governador, aquele que tem acesso ao Bolsa Universitária adentra a uma porta que abre os caminhos para conquistas importantes e definitivas na vida dos jovens estudantes. A Bolsa, entende, dá o direito a todos de sonhar com um futuro melhor ao mesmo tempo em que premia o Governo do Estado com uma ação que contribui para o crescimento profissional e dá melhores condições para se alcançar um mercado de trabalho mais qualificado para os estudantes.

“Essa agenda me toca, me motiva a seguir na caminhada. Estamos investindo de maneira sólida na democratização da educação, levando o ensino superior a todos os municípios goianos através da UEG em Rede, a universidade goiana a distância”, concluiu.

Já Fabrina Müller declarou que a Bolsa Universitária fará a diferença na vida de cada um dos alunos contemplados e para os pais que desejam ver o sucesso profissional de seus filhos.

“A inclusão traduz o que buscamos com esse programa. A Bolsa representa oportunidade de acesso ao ensino superior, etapa decisiva para se qualificar. Vocês saberão valorizar essa oportunidade e com dedicação seguirão em frente”, declarou convicta.

Para ela, “a formação em nível superior amplia horizontes e abre as portas do mercado de trabalho”. O programa, salientou, “democratiza o acesso ao ensino de qualidade”. E acrescentou: “Quem investe na própria formação, contribui para a sua melhor qualidade de vida”.

A Bolsa Universitária é destinada a estudantes matriculados em instituições particulares de ensino superior no Estado de Goiás ou em fundações que cobram mensalidade. A bolsa integral contempla alunos com renda bruta familiar de até três salários mínimos. Já a bolsa parcial beneficia universitários que têm renda bruta familiar mensal de até seis salários mínimos. O Programa tem credenciadas 85 instituições de Ensino Superior sediadas em 33 municípios e beneficia estudantes de 221 localidades.

Convidado a falar em nome das demais instituições de ensino parceiras da OVG no programa, Jovenir Cândido, reitor da UniAnhanguera, afiançou que as universidades continuarão à disposição do Governo “para a concretização dessa missão”.

Aos 82 anos de idade e 52 de magistério, o professor garantiu que todas as instituições de ensino parceiras continuarão “de mãos dadas com o governo de Goiás para a construção de uma sociedade mais justa”.

Para a contrapartida dos estudantes, o programa conta com 10 bancos de sangue e 1.200 outras entidades parceiras. A prestação de serviços nessas instituições é uma exigência feita aos bolsistas, que passam a atuar em instituições governamentais ou não governamentais, cumprindo jornada compatível com seus horários na faculdade ou no emprego.

A ex-primeira dama e ex-presidente de honra da OVG Valéria Perillo que representou o ex-governador Marconi Perillo na solenidade, disse que o evento é um dos que mais a emocionam. “Recordo-me quando lançamos a Bolsa Universitária, em 1999. Eram apenas mil alunos beneficiados. Hoje já são 190 mil. Eu e Marconi ficamos felizes com o compromisso do governador José Eliton e da primeira-dama Fabrina Müller em dar continuidade a esse programa”, declarou.

Graduanda em Administração pela PUC-GO, a estudante Ligiane Silva, beneficiária da bolsa universitária desde o segundo semestre do curso, discursou em nome dos demais 18 formandos beneficiários destacando a importância do benefício para a sua formação superior.

Ela considera que grande parte da vitória que conquistou nos estudos deve à bolsa e ao governo de Goiás “pelo apoio e investimento que fizeram para a minha educação”. A estudante declarou-se preparada para assumir o seu espaço no mercado de trabalho “contribuindo para o crescimento da nossa economia”.

Aos que estão conquistando o benefício agora ela deixou um alerta. Pediu que “se esforcem, façam valer essa ajuda do Governo de Goiás para que, assim como eu, possam alcançar os seus objetivos e serem bem-sucedidos”.