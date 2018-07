Base aliada tem tudo para sair vitoriosa com Eliton, diz Vitti

Em entrevista coletiva no Clube dos Repórteres Políticos nesta quarta-feira, 4, o presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB), assinalou que o pleito de 2018 será muito difícil e disputado, mas acredita que a base aliada tem tudo para sair vitoriosa do pleito de outubro próximo.

“Entendo que o Zé Eliton representa renovação política e já conseguiu promover mudanças significativas no governo do estado. Ele tem propostas interessantes e tem tudo para levar a base aliada a mais uma vitória em Goiás.”

Vitti disse Eliton tem experiência e enxerga nele qualidades necessárias para comandar o governo. “Eliton está há oito anos como no governo e conhece como poucos a gestão estadual. Ronaldo Caiado e Daniel Vilela são bons parlamentares, mas nunca administraram nada.”

Ele disse que sua expectativa com relação a um crescimento do pré-candidato da base aliada, José Eliton (PSDB), ao Governo do Estado, é a melhor possível.

Enfatizou também a importância do ex-governador Marconi Perillo (PSDB), que tem um serviço inestimável prestado ao Estado de Goiás e que, segundo ele, está pronto alçar voo mais altos em nível nacional.

De forma direta e franca, o presidente do Legislativo disse que cravaria o nome da professora Raquel Teixeira para vice de José Eliton, mesmo ela sendo do PSDB, o que seria compliciado do ponto da composição das alianças. Mas admitiu que há outros ótimos nomes na base, como a deputada federal Flávia Morais, numa aliança com o PDT, além dos deputados Heuler Cruvinel (PP) e Thiago Peixoto (PSD).

Ao final da entrevista Vitti fez um balanço do semestre na Casa e adiantou que em 60 dias as obras da nova sede da Assembleia no Park Lozandes, em Goiânia, serão retomadas com a superação dos entraves burocráticos, colocando-se fim ao que chamou de “novela mexicana”.