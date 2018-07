Daniel e reitor da UFG pedem celeridade no credenciamento de hospitais de ensino

A celeridade na publicação da portaria que regulamenta o credenciamento de hospitais de ensino no Brasil foi solicitada pelo deputado federal e pré-candidato ao governo de Goiás, Daniel Vilela, juntamente com o reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG), Edward Madureira, em reunião com o ministro da Saúde, Gilberto Occhi. Os três discutiram o tema nesta quarta-feira (04), em Brasília.

Em Goiás, deverá ser beneficiado com o credenciamento o Hospital das Clínicas de Jataí, que atenderá a Faculdade de Medicina de Universidade Federal de Jataí (UFJ). A UFG tem cuidado da transição para a independência das unidades de Jataí e Catalão em universidades autônomas, que foi aprovado este ano pelo Congresso Nacional.

“A publicação das novas regras é importante para dar andamento aos pedidos de credenciamento que estão parados. É o caso do hospital de Jataí, que sob a gestão de uma universidade federal, pode receber mais recursos e será fundamental para a formação de novos médicos e para oferecer melhor atendimento à população da região”, afirma Daniel Vilela.

Daniel destinou por meio de emendas parlamentares R$ 1,4 milhão para a construção do prédio da Faculdade de Medicina da UFJ e mais de R$ 2,7 milhões para aquisição e equipamentos para o Hospital das Clínicas Serafim Carvalho. O emedebista também foi um dos articuladores da liberação de emenda da bancada goiana no valor de R$ 100 milhões para construção do novo prédio do Hospital das Clínicas, em Goiânia.

Os hospitais de ensino são aqueles estabelecimentos de saúde que pertencem ou são conveniados a uma Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada, aproveitados para a prática de atividades de ensino na área da saúde, sendo certificados conforme o estabelecido na legislação do Programa de Certificação de Hospitais de Ensino.

Normalmente, esses hospitais são referência em procedimentos de maior densidade tecnológica (complexidade), permitindo a atuação também como centros de formação, ensino e práticas de importantes especialidades de saúde, em especial dos profissionais médicos especialistas. Ainda são conhecidos por contribuírem nos processos de inovação assistencial e incorporação tecnológica em saúde.

O credenciamento dos Hospitais de Ensino, defendido por Daniel Vilela, visa garantir, de forma progressiva e planejada, a melhoria da qualidade da atenção à saúde, do ensino, da pesquisa e da gestão oferecidos pelas instituições. Um dos principais benefícios é o estímulo a inserção da instituição na pesquisa, no desenvolvimento e na gestão de tecnologias em saúde para atender as necessidades do SUS. Visa também suportar as demandas de mudanças do perfil da formação médica ao nível de graduação e residência médica, de acordo com o Programa Mais Médicos.