Ao repassar recursos a entidades filantrópicas, José Eliton diz que busca realizar o sonho das pessoas com a boa política

Por meio do programa Reconhece Goiás, governador repassou mais de R$ 4 milhões para 208 entidades

Evento foi marcado pela emoção de depoimentos de jovens com deficiência física beneficiários do Jovem Cidadão

“Algumas coisas na vida nos enchem de emoção. Hoje é um dia que guardarei por muitos anos na minha vida. Dia de consolidar esse sonho de poder apoiar, ser instrumento de cuidar das pessoas. É isso que dá sentido à atividade política: realizar o sonho das pessoas”, disse emocionado o governador José Eliton, ao entregar, na tarde de hoje, em Aparecida de Goiânia, o Prêmio Reconhece Goiás, no valor de R$ 4,160 milhões a 208 entidades sociais que prestam serviços à comunidade.

Ele também participou do 3º Encontro do programa Jovem Cidadão, que atualmente atende a cinco mil jovens, inseridos no mercado de trabalho e formados em cursos profissionalizantes. O evento foi marcado pela emoção causada pelo depoimento do Jovem Cidadão Wilson Neri, deficiente visual.

“Essa oportunidade é não só para nós, mas para nossa família, que tem em nós um rendimento. Lugar de jovem é estudando e trabalhando, ainda que tenha deficiência”, bradou, arrancando aplausos.

José Eliton afirmou que o evento representava os avanços que o Brasil precisa hoje: “Aqui temos o símbolo do que o País precisa hoje. Menos ódio, menos briga, quebra de preconceitos e de discriminação. Isso me move a fazer a boa política: a do respeito, da convergência, da harmonia. Incluir de verdade, com educação, com primeiro emprego, apoiando as entidades”, ressaltou, acrescentando e fazendo relação com o futebol, que sonha com um Brasil que seja campeão da Copa do Mundo da Rússia, mas que também “dê a todos o direito de sonhar”.

O Reconhece Goiás foi criado no âmbito do Programa Goiás Na Frente Social – Terceiro Setor, com objetivo de auxiliar entidades sociais a desenvolverem suas ações. As instituições contempladas hoje prestam serviços de oficinas de arte, atenção a dependentes químicos, assistência a idosos, adolescentes e crianças, dentre outras. O Reconhece Goiás já atendeu, até o momento, 100 entidades, com o repasse de R$ 20 mil para cada uma delas. O recurso é utilizado para obras de infraestrutura, equipamentos e material de consumo.

Criado por José Eliton quando ainda era vice-governador, o Reconhece Goiás chega, com o repasse feito hoje, a 308 entidades atendidas e um total de R$ 6,160 milhões em investimentos.

Durante o evento também ocorreu o 3º Encontro do Programa Jovem Cidadão, criado na primeira gestão do então governador Marconi Perillo. O encontro de hoje teve a finalidade de celebrar a ampliação do programa, que este ano passou de 3,6 mil para 5 mil vagas, e possibilitar a troca de experiências entre os jovens. O programa já alcançou mais de 30 mil jovens, ao longo de 17 anos. Na gestão de José Eliton, ele ganhou a versão para Pessoa Com Deficiência.

Jovem Cidadã há um ano, Nycolle Lima de Jesus, 17 anos, afirmou que o programa deu a ela a oportunidade de aprender como funciona o ambiente de trabalho. “Ele me abriu a mente, me deu várias oportunidades de aprendizado”, frisou. O beneficiário Daniel Silva, de 17 anos, também destacou o quanto o programa rendeu-lhe aprendizados. “Tem um ano e dois meses que estou no programa e tenho aprendido muito, e conseguido ajudar minha família com a minha renda. Estou aprendendo a me tornar um profissional, e isso vai melhorar várias áreas da minha vida”, disse.

Participaram do evento o secretário de Gestão e Planejamento, Joaquim Mesquita; da Secretaria de Cidadania, Murilo Mendonça; deputada estadual Lêda Borges, entre outras autoridades políticas e representantes de entidades sociais.