Circo Maximus começa apresentações no Passeio das Águas Shopping

Os espetáculos acontecem de terça a sexta, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Um dos mais renomados circos da América Latina, o Circo Maximus, chega a Goiânia para uma divertida temporada. A atração, que está montada no estacionamento verde do Passeio das Águas Shopping, apresentará espetáculos que prometem resgatar toda a imaginação e a fantasia em pessoas de diferentes idades.

Quem for até o circo poderá conferir shows de contorcionismo, trapézio, malabares, evoluções acrobáticas em cordas e tecidos, mímicas, saltos, números especiais com palhaços, truques com bambolês, mágicos acrobatas, globo da morte, cama elástica e muitas outras atrações. Também há apresentação com os personagens dos filmes Transformers e Homem de Ferro, onde o público poderá se divertir e terá a chance de tirar foto com eles.

Um dos diferenciais desse circo são os números criativos, caracterizando apresentações que estimulam o lúdico, a imaginação e a fantasia, especialmente nas crianças. Nos adultos, os espetáculos têm o compromisso de resgatar emoções adormecidas e a paixão pela arte.

As apresentações acontecem de terça a sexta, às 20h, e aos sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h. A entrada varia de R$ 10,00 a R$ 40,00, dependo do setor de escolha.

Serviço:

Circo Maximus no Passeio das Águas Shopping

Local: Estacionamento Verde

Horários dos espetáculos: de terça a sexta, às 20h

Sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h

Valor: de R$ 10,00 a R$ 40,00

Estacionamento gratuito para todos os visitantes!