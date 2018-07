Com articulação de Caiado e Wilder, FNDE libera R$ 7,6 milhões para compra de 24 ônibus escolares para Goiás

Com articulação dos senadores Ronaldo Caiado e Wilder Morais (Democratas), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) vai liberar R$ 7,6 milhões para compra de 24 ônibus escolares para Goiás. A confirmação do repasse ocorreu na noite dessa quarta-feira (4/7) em encontro dos parlamentares com o presidente do FNDE, Silvio de Sousa Pinheiro. Os recursos devem começar a chegar aos 24 municípios beneficiados nesta sexta-feira (6/7).

“Na data de hoje, já está finalizando a autorização para a compra de 24 ônibus para 24 cidades dando apoio nesse momento difícil para os prefeitos que precisam levar as crianças para as escolas. Nada mais justo e nada mais gratificante para uma criança poder continuar a sua educação com boa qualidade de vida e de transporte. É com muita alegria que posso finalizar esse intenso dia de trabalho com uma boa notícia para educação do nosso estado”, disse Caiado logo após o término da reunião no FNDE.

O presidente do FNDE destacou a interação entre o órgão e o Congresso para atender as necessidades dos municípios. “Para nós, do FNDE, é um prazer muito grande levar as crianças para a escola de modo seguro auxiliando os municípios a cumprir o seu papel é o nosso dever, é o nosso desafio. E, para nós, é sempre importante contando com o trabalho de vocês no Congresso poder fazer essa entrega o quanto antes para os municípios de Goiás, um estado tão querido e tão importante no nosso país”, comentou Silvio Pinheiro.

O democrata Wilder Morais também comemorou o repasse para compra dos ônibus. “Uma notícia boa para 24 municípios do estado de Goiás. A gente sabe o quanto cada uma dessas cidades precisam no nosso estado”, afirmou.

As cidades contempladas são: Aporé, Aurilândia, Bom Jesus de Goiás, Bonópolis, Britânia, Cabeceiras, Cachoeira Alta, Caiapônia, Caldazinha, Campos Verdes, Carmo do Rio Verde, Chapadão do Céu, Estrela do Norte, Gouvelândia, Iaciara, Jandaia, Joviânia, Niquelândia, Novo Gama, Paraúna, Piranhas, Pontalina, Santa Helena de Goiás e Trindade.