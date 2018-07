Daniel Vilela direciona R$ 1,5 milhão e conquista agência do INSS para Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia terá em breve mais uma agência da Previdência Social (antigo INSS) para atendimento à população. A pedra fundamental foi lançada nesta quinta-feira (4) pelo prefeito Gustavo Mendanha e pelo deputado federal Daniel Vilela e a ordem de serviço já foi assinada. O empreendimento será possível devido à união da prefeitura, que doou o terreno, do deputado emedebista, autor de emenda de R$ 1,5 milhão e da articulação para convencer o governo federal a insistir na obra, e do deputado Lucas Vergílio (SD), também autor de emenda de R$ 1,5 milhão. “Quando trabalhamos juntos, é a população quem ganha”, afirma Daniel.

“Não fazia sentido uma cidade do porte de Aparecida de Goiânia, com cerca de 600 mil habitantes, só ter uma agência da Previdência e ela fica ainda praticamente em Goiânia”, afirma. A futura unidade será construída no Setor Andrade Reis, mais centralizado. Agência existente fica no Setor dos Afonsos e não tem tamanho suficiente para atender à população. A Previdência Social é responsável pelo atendimento a requerentes de aposentadoria e diversos tipos de auxílio pagos pelo governo federal.

O prefeito Gustavo Mendanha lembrou o histórico da agência, um pleito antigo da cidade, e destacou o esforço de Daniel Vilela para que, depois de tanto tempo, ela esteja próxima de se tornar realidade. “O município tinha doado o terreno para que o INSS construísse a agência com verba própria. Com a crise, o órgão acabou desistindo, mas o Daniel foi lá e falou da importância desse empreendimento para atender aos aparecidenses e para ajudar a induzir o desenvolvimento da região. Ele se ofereceu para colocar uma emenda para a construção da obra e a direção do INSS topou manter o projeto”, conta Gustavo.

Daniel citou a importância da emenda de Lucas Vergílio e a participação de Ozair José, que foi vice-prefeito de Aparecida e é um grande defensor do projeto. “O Ozair me procurou e mostrou a importância de trazer uma agência da Previdência para essa região de Aparecida, a partir daí fomos andar atrás de transformar isso em realidade.” As emendas que possibilitarão a construção da unidade são impositivas; é dinheiro garantido. A licitação já foi realizada. A obra está orçada em R$ 2,2 milhões. A prefeitura estuda meios de aproveitar a sobra de recursos. As obras estão previstas para começar nas próximas semanas.

Atuação

Gustavo lembrou, em seu discurso, da importante atuação de Daniel Vilela em defesa de Aparecida e de todos os municípios goianos. “Sei que ele está trabalhando muito por todo mundo que o procura pedindo ajuda, mas posso aqui dar o relato de Aparecida: desde que assumi, no ano passado, já foi a Brasília umas 40 vezes e em praticamente todas elas o Daniel estava lá comigo, nos ministérios lutando por nós.”