Em evento com Vitti, governador anuncia liberação de R$ 20 milhões em emendas parlamentares

Na presença do presidente da Assembleia Legislativa, José Vitti (PSDB) e mais 17 deputados presentes no evento desta quinta-feira de liberação de mais recursos aos municípios, dentro do Programa Goiás na Frente, no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o governador José Eliton (PSDB) anunciou o pagamento de R$ 20 milhões em emendas parlamentares.

Os recursos, segundo Eliton, serão liberados hoje e amanhã, pela Secretaria da Fazenda, e vão contemplar com obras praticamente todos os municípios que fazem parte da representação dos deputados base aliada.

“Dirijo-me aqui ao parceiro e irmão José Vitti, que tem sido o esteio desse governo. E quando falo do Vitti, naturalmente estou estendendo a todos os deputados que estão conosco”, disse o governador. “Aqui ratifico as palavras do ex-governador Marconi. Se não fosse a Assembleia, nós não estaríamos aqui hoje. Os deputados foram fundamentais para que isso aqui (assinatura de convênios) acontecesse. É um momento de realização, para aqueles que enfrentaram muitos desgastes”, pontuou.

Ao discursar representando a Assembleia, Vitti disse que a disposição do governador em liberar recursos para atender emendas dos parlamentares foi muito positiva. “Nós travamos duras batalhas na Assembleia Legislativa, na defesa de todos os projetos enviados pelo governo à Casa, e todos aprovados”, afirmou, completando que nenhum dos deputados da base aliada foge ao embate com a oposição.

Vitti assegurou que o gesto do governador deixa os parlamentares satisfeitos, e que agora, com o início do recesso parlamentar, todos irão colocar seus times em campo. “O senhor vai sentir, governador, que nesse momento, com essa turma pronta para ir para campo, o senhor vai ver o quanto isso vai fazer diferença”, sublinhou.

O presidente da Assembleia também agradeceu a deferência que Marconi Perillo sempre teve com os deputados. “Como governador, ele respeitou a independência e autonomia da Assembleia, estabelecendo conosco um relacionamento franco e aberto”.