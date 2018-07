Francisco Jr participa de reunião com pré-candidatos do PSD Goiás

O deputado estadual Francisco Jr (PSD), participou na última terça-feira (4) de reunião com os pré-candidatos do partido. Também participaram do encontro o presidente do PSD em Goiás, Vilmar Rocha, e o deputado estadual Simeyzon Silveira.

Um dos objetivos do encontro foi de orientar os prováveis candidatos do Partido Social Democrático quanto às regras eleitorais deste ano. Questões políticas, coligações, aspectos jurídicos e marketing digital foram outros assuntos abordados na reunião.

Pré-candidatos de diversas regiões, entre eles, líderes políticos e classistas, jovens e militantes de cidades como Anápolis, Goianésia, Santo Antônio do Descoberto, Catalão, Piracanjuba, Luziânia, Hidrolândia e Goiânia, entre outras estavam presentes. A maior parte deles irá concorrer pela primeira vez a uma eleição.

Segundo Vilmar Rocha, presidente do PSD em Goiás, o encontro é importante para uma boa formação dos pré-candidatos. O objetivo do partido é repetir ou até melhorar o desempenho dos seus candidatos em 2014, quando elegeu dois deputados federais e cinco estaduais, entre eles o deputado estadual Francisco Jr.