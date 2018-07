José Eliton entrega reconstrução e 3ª pista da GO-174, importante via de escoamento da safra da região Sudoeste

A Agetop fez ainda a recuperação da drenagem superficial e construiu terceira pista em 26 quilômetros do trecho total de 40,8 quilômetros

“Espero que o prefeito, de Rio Verde, Paulo do Vale, nos procure em Goiânia para assinar o convênio do Goiás na Frente. O dinheiro está lá à disposição da prefeitura”, disse o governador

Rio Verde e Montividiu, 5 de julho de 2018 – Considerada estratégica para o transporte da safra agrícola do Sudoeste goiano, aliada à sua condição de malha viária que aproxima o Nordeste mato-grossense e a região Noroeste do Estado ao Sul de Goiás e dali à região Sudeste do Brasil, passando pela hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná e alcançando o Porto de Santos, a GO-174, trecho de 40,8 quilômetros entre os municípios de Montividiu e Rio Verde, ganhou melhorias do governo do Estado, passando a oferecer mais segurança aos milhares de motoristas que por ela trafegam diariamente.

Nesta quinta-feira (05/07), o governador José Eliton, acompanhado do ex-governador Marconi Perillo, dos deputados federal Heuler Cruvinel e estadual Lissauer Vieira, do presidente da Agência Goiana de Transporte e Obras (Agetop), Jayme Rincón, e de lideranças de toda a região, comandou grande comitiva que inaugurou a reconstrução da rodovia no trecho entre o trevo de Montividiu e o Anel Viário de Rio Verde. A ele foi dado o nome do agricultor e político Daniel Cruvinel Leão, que na década de 1980 lutou pela emancipação de Montividiu, distrito de Rio Verde. Filho de Montividiu, Daniel Cruvinel morreu em 2009 vítima de acidente de trânsito quando viajava para uma de suas propriedades rurais em Mato Grosso.

A inauguração foi marcada pela emoção. O governador participou de dois eventos, o primeiro na saída de Montividiu e o segundo na chegada de Rio Verde. Ele esteve ao lado de familiares do homenageado, que foi pioneiro no cultivo de soja em larga escala no Sudoeste goiano, e de Eurides Penha e Carlos Vieira (pai do deputado estadual Lissauer Vieira).

O trecho reconstruído da GO 174 demandou investimento da ordem de R$ 37,293 milhões, recursos da Agência Goiana de Transportes Públicos – AGETOP. Os 40,8 quilômetros passaram por reconstrução das camadas de base e do acostamento e recebeu capa asfáltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e capa asfáltica em Tratamento Superficial Duplo (TSD).

A rodovia recebeu também sinalização horizontal em taxas refletivas e sinalização vertical. A Agetop fez ainda a recuperação da drenagem superficial e construiu terceira pista em 26 quilômetros do trecho.

“Rodovia está sendo inaugurada no tempo de Deus”, declara prefeito de Montividiu

Ao discursar na solenidade, o prefeito de Montividiu, Dr. Ademir Guerreiro, elogiou o governador José Eliton “pela responsabilidade que tem tido na condução da administração estadual”.

Ele agradeceu os investimentos feitos pelo Governo do Estado em Montividiu, que somam R$ 45 milhões. “Mesmo tendo recebido muito, queremos dizer ao governador que se a cidade vizinha não quiser os recursos do programa Goiás na Frente, pode mandar pra nós”, referindo-se ao município de Rio Verde, que ainda não assinou convênio com Goiás na Frente.

E encerrou ensinando que “tudo acontece no tempo de Deus”, ao mencionar a inauguração da rodovia. “Ela está sendo inaugurada hoje, porque hoje é o tempo que Ele marcou”.

O governador José Eliton também referiu-se a uma passagem bíblica para ilustrar o momento. “Há tempo de plantar e tempo de colher”, declarou, ao elogiar o ex-governador Marconi Perillo “por ter iniciado e praticamente terminado essa importante obra para o Estado de Goiás”.

Ele também reiterou sua disposição de vencer os obstáculos e cumprir uma gestão marcada por avanços e conquistas. “Temos desafios gigantescos”, afirmou, ao mencionar a determinação do governo em terminar obras importantes em Rio Verde como o Anel Viário, o CASE e o Colégio Cunha Bastos.

Gestor desde o princípio do programa Goiás na Frente, o governador apelou ao prefeito de Rio Verde para que celebre convênio com o Governo do Estado: “Espero que o prefeito Paulo do Vale nos procure em Goiânia para assinar o convênio do Goiás na Frente. O dinheiro está lá à disposição da prefeitura”.

O ex-governador Marconi Perillo, a quem coube dar início à reconstrução da GO-174, lembrou que a rodovia era a mais demandada, que estava sempre nos jornais em razão das ocorrências de acidentes, muitos gravíssimos.

“Nos comprometemos, junto com o governador José Eliton, a fazer uma nova rodovia, com 26 quilômetros de terceira faixa e com espessura adequada para aguentar o tráfego de caminhões”, destacou o ex-governador, ao garantir que “fizemos uma obra de qualidade, que condiz com a importância da região”.