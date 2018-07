Kátia Maria reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional em visita ao Norte Goiano

A pré-candidata ao Governo de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores, Kátia Maria, visita cidades do Norte Goiano nesta semana a fim de conhecer as necessidades locais e reafirmar seu compromisso com o desenvolvimento da Região. Em três dias, Kátia passa pelas cidades de Minaçu, Campinaçu, Trombas, Estrela do Norte, São Luís do Norte, Porangatu, Campinorte, Uruaçu, Alto Horizonte, Nova Iguaçu e Niquelândia. A agenda incluiu visita aos veículos de comunicação, entidades sindicais, movimentos sociais e órgãos públicos.

A pré-candidata defende um modelo de gestão integrada, com participação popular, que possa descentralizar e levar os serviços para as diferentes regiões do Estado. “O Norte precisa entrar na rota do desenvolvimento e garantir distribuição de renda e conquistas sociais para sua população”, afirma Kátia.

Com um dos maiores lagos do Brasil, a Serra da Mesa é uma das áreas mais estratégicas para Goiás na geração de energia elétrica. Disposta a resolver o problema da falta de energia no Estado, a pré-candidata incluiu em sua agenda uma visita à Usina Serra da Mesa, localizada em Minaçu. Kátia Maria foi recebida pelo técnico da Eletrobrás, Alberto Santos, conheceu o funcionamento da usina, sua capacidade de geração e verificou o baixo nível de água do lago, que pode diminuir sua capacidade.

“Queremos resolver a questão da energia elétrica em Goiás. Não temos problemas de geração, mas de distribuição. A privatização da Celg não resolveu o problema. Venderam as ações a preços baixos, perdoaram a dívida da empresa com o Estado e a Enel ainda conseguiu em dois anos piorar a oferta de energia para a população e prejudicar o setor produtivo”, disse Kátia Maria.

UEG

Acompanhada do presidente do PT de Uruaçu, Antônio Ricardo , a pré-candidata conheceu o Câmpus da Universidade Estadual de Goiás (UEG) do município, onde foi recebida pelo diretor da Unidade, Edson Arantes Junior. Kátia Maria ressaltou a importância de fortalecer a Universidade e transformá-la em instrumento de desenvolvimento socioeconômico sustentável. “Precisamos trazer cursos que possam favorecer o desenvolvimento regional. O Norte precisa ter cursos voltados para a área de agrárias, como medicina veterinária, e turismo”, disse Kátia.

Necessidades

Kátia Maria ouviu as principais necessidades da Região Norte. Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Porangatu, Edson Fiore (Galego), “a dificuldade de acesso a energia no campo e a falta de assistência técnica é um destes problemas, pois têm prejudicado as famílias agricultoras”. Kátia defende que é “preciso apoiar e fortalecer a agricultura familiar na região e levar alimentos mais em conta para a mesa da população”.

Outra questão é a região do lago da Serra da Mesa, que tem grande potencial turístico com seus pontos de ecoturismo e o Festival de Teatro de Porangatu. “Vamos melhorar a infraestrutura turística para receber os visitantes e potencializar a economia da região, distribuir renda e oportunidades”, falou Kátia Maria.

A rodovia BR-153 teve o processo de duplicação paralisado na região. Kátia Maria defende que é importante eleger Lula pra retomar o processo de desenvolvimento que o Brasil vinha experimentando